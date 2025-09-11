Levická nemocnica hlási kritický nedostatok krvi: Vyzýva darcov všetkých krvných skupín

LEVICE - Levická nemocnica hlási akútny nedostatok krvi. Vyzvala preto darcov všetkých krvných skupín, aby krv prišli darovať. Podľa primára oddelenia hematológie a transfúziológie Jozefa Vargu sú zásoby krvi momentálne kriticky nízke a nemocnica nutne potrebuje nových darcov.
„Ak sa situácia ešte zhorší, môžu sa oddialiť plánované operácie. V ohrození sú najmä pacienti po úrazoch, pri komplikovaných zákrokoch či onkologickej liečbe. V kritických prípadoch je krv otázkou života a smrti,“ upozornil Varga.
Ako zdôraznil, darovanie krvi je nenahraditeľné, pretože krv nie je možné umelo vyrobiť. Jediným zdrojom je zdravý darca a jedno darovanie môže pomôcť až trom pacientom. Darovaná krv sa využíva pri život zachraňujúcich operáciách, úrazoch, komplikovaných pôrodoch aj liečbe pacientov s nádorovými ochoreniami. „Počet darcov, najmä mladých ľudí, nám v posledných rokoch výrazne klesol, no potreba krvi stále rastie. Preto prosíme všetkých, ktorí môžu, aby prišli darovať,“ povedal Varga.
Darcom krvi sa môže stať každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, s hmotnosťou nad 50 kilogramov. „Samotný odber je bezpečný, trvá len niekoľko minút, no jeho význam je obrovský. Môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Krv je možné darovať na oddelení hematológie a transfúziológie Nemocnice AGEL Levice v Pavilóne D, a to každý utorok od 7.00 h do 11.00 h. Darcovia si môžu vopred dohodnúť termín odberu na telefónnom čísle 036/6379 497 v čase od 7.00 do 15.00 h,“ pripomenula nemocnica.