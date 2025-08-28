Tak TOTO mu žena nikdy nezabudne: Muž ju nechal na odpočívadle, všimol si to až po HODINE!

WIESBADEN - Do poriadne trápnej situácie sa dostal rumunský vodič v Nemecku. Po krátkej prestávke na odpočívadle naštartoval auto a pokračoval v ceste, no nevšimol si, že jeho manželka zostala stáť na mieste. Že ju nemá so sebou, zistil až po 45 minútach jazdy. Keď sa pre ňu napokon vrátil, dočkal sa od nej poriadnej "prednášky".
Tridsaťdeväťročný vodič cestoval v nedeľu s manželkou a jedenásťročným synom po diaľnici v Bavorsku. Rozhodli sa urobiť krátku „toaletnú prestávku“, uvádza bulvárny denník Bild. Z auta však vystúpil len on. Po vykonaní potreby nasadol späť za volant a pokračoval v jazde. Až po takmer hodine, keď chcel v hesenskom meste Bad Camberg natankovať, si všimol, že jeho manželka v aute vôbec nie je.
Najskôr si muž myslel, že manželka niekde vystúpila, a preto prehľadal celé odpočívadlo. Keď ju nenašiel, privolal na pomoc políciu. Vyšetrovanie nakoniec ukázalo, že žena vystúpila už pri predchádzajúcej prestávke – bez toho, aby o tom manžel vedel. Muž ju totiž spolu so synom zobudil a spýtal sa, či si tiež nepotrebujú odskočiť. Odpovedali, že nie. O pár minút si to však žena rozmyslela a vystúpila. Keď sa vodič vrátil späť do auta, syn už znovu spal, a tak si nevšimol, že manželka chýba. Na ďalšej zastávke ho na to upozornil práve syn.
Žena nemala pri sebe mobil
Problém bol, že žena nemala pri sebe mobil. Na parkovisku preto poprosila vodiča autobusu, aby ju odviezol a požičal jej telefón, s čím súhlasil. „Diaľničná hliadka vo Wiesbadene sa s ňou nakoniec spojila, no autobus už bol asi 70 kilometrov ďalej, pri meste Hanau,“ uviedla polícia. Príbeh mal napokon šťastný koniec, hoci – ako poznamenáva denník – manžel si musel vypočuť krátky a výstižný dohovor.