Muž ignoroval príznaky celé roky, skončil s rakovinou v NAJHORŠOM štádiu! Trpíte nimi aj vy?

Mladík sa po šokujúcej diagnóze rozhodol bojovať.
Mladík sa po šokujúcej diagnóze rozhodol bojovať. (Zdroj: TikTok/ChemoPump)
USA - Mladý muž z USA prehliadal päť zdravotných problémov, ktoré sa mu zdali banálne. Keď však napokon vyhľadal lekárov, dozvedel sa šokujúcu správu – vo veku len 21 rokov mu potvrdili nehodgkinský lymfóm v 4. štádiu. Dnes je po náročnej liečbe bez rakoviny a svoj príbeh zdieľa, aby varoval ostatných.

Muž, ktorý vystupuje na sociálnej sieti TikTok pod menom @ChemoPump, priznal, že celé roky trpel opakovanými nádchami, chronickými bolesťami krku a chrbta, nevysvetliteľným zvracaním, silnou únavou spojenou s bolesťami brucha a hnačkami či trasením nôh. Keďže tieto problémy považoval za bežné, neliečil ich. Až v roku 2024 sa rozhodol ísť do nemocnice pre neznesiteľné bolesti brucha.

Lekári mu našli päťcentimetrový nádor v hrubom čreve a následné vyšetrenia potvrdili, že ide o nehodgkinský lymfóm. Rakovina lymfatického systému postihuje biele krvinky, ktoré sa začnú nekontrolovane množiť a hromadiť v lymfatických uzlinách či iných častiach tela. Najčastejším príznakom je bezbolestné zväčšenie uzlín, no pridružiť sa môžu aj horúčky, nočné potenie, chudnutie alebo svrbenie pokožky.

Nikdy sa nevzdávajte, odkazuje

Mladík sa po šokujúcej diagnóze rozhodol bojovať – pokračoval v cvičení, aby zvládol náročnú liečbu, a podstúpil osem kôl chemoterapie. Dnes je bez rakoviny a zdôrazňuje, že ho táto skúsenosť navždy zmenila. „Dúfam, že môžem inšpirovať ostatných. Nikdy sa nevzdávajte,“ napísal na svoj profil. Odborníci pripomínajú, že ak niekto pociťuje pretrvávajúce alebo nezvyčajné príznaky, mal by vždy vyhľadať lekára. Včasná diagnostika môže zásadne rozhodnúť o úspešnosti liečby.

