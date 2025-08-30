Myslíte si, že len zapáchate? Vaše telo vám dáva VAROVNÉ signály

MANCHESTER - Váš telesný zápach môže odhaliť čokoľvek – od stresu až po vážne ochorenia, ako tuberkulóza, cukrovka či Parkinsonova choroba. Najnovší výskum potvrdzuje, že vôňa vás môže varovať skôr než tisíce testov.
Vedci z Monell Chemical Senses Centre a University of Manchester potvrdzujú, že telesný zápach nemusí byť nepríjemný len na čuch, no môže byť aj cenným indikátorom vášho zdravotného stavu. Starobylá metóda diagnostiky cez vôňu stále funguje – a moderný výskum ju len potvrdzuje.
Čo odhaľuje váš telesný pach?
- Pach zatuchlého piva – môže signalizovať tuberkulózu. Baktérie spôsobujúce toto ochorenie produkujú zvláštny zápach, ktorý je často najsilnejší pri výdychu, no môže byť cítiť aj na pokožke.
- Rybie alebo močové tóny – naznačujú problémy s obličkami. Toxické látky, ktoré by mali byť vylúčené močom, sa hromadia v krvi a vylučujú sa do potu.
- Sladký, prezretý ovocný zápach – môže byť znakom typu 1 cukrovky. Keď telo nemá dostatok inzulínu, spaľuje tuky a uvoľňuje ketóny, ktoré majú charakteristickú vôňu.
- Páchnuce, intenzívne potenie pod stresom – spôsobené aktiváciou apokrynných potných žliaz, ktoré produkujú pot bohatý na bielkoviny a lipidy. Baktérie ho rozkladajú a vydávajú silný zápach.
- Zápach po cesnaku, korenistom jedle – priamo odráža zloženie stravy. Silné arómy ako cibuľa či cesnak sa vylučujú potením.
- “Mastný” zápach – takto údajne dýchajú niektorí pacienti s Parkinsonovou chorobou, a to už pred diagnostikovaním. Štúdie potvrdzujú, že niektorí ľudia (tzv. „super-smellers“) dokázali vycítiť túto vôňu skôr než choroba prepukla.
Manžel začal zapáchať „mastno-pižmovým“ pachom
Joy a Les Milne sa dali dokopy už v šestnástich rokoch. V strednom veku si však Joy, ktorá pracovala ako zdravotná sestra, všimla na manželovi znepokojivú zmenu. „Začal mi zapáchať. Aj keď sme boli stále veľmi blízki, neustále som ten pach cítila,“ spomína. Joy ho opísala ako „mastný, pižmový odór“, ktorý sa nedal odstrániť ani sprchovaním či čistením zubov.
O desať rokov neskôr, keď mal Les 45, lekári potvrdili, že trpí Parkinsonovou chorobou. Objavili sa uňho typické príznaky – tras, únava a problémy s intimitou. Jeho povaha sa zmenila a Joy zažila aj momenty, keď jej inak láskavý manžel v návale ochorenia vyvolanej zmenou osobnosti fyzicky ublížil. V nasledujúcich rokoch sa z bývalého športovca a rešpektovaného anesteziológa stal pacient odkázaný na chodítko. Nakoniec musel opustiť svoju profesiu pre tras a zníženú schopnosť sústredenia.
HOROR na palube lietadla: Muž znásilnil len 15-ročné dievča! Rodič sedel o pár sedadiel ďalej
Joy si všimla svojej "superschopnosti" už ako študentka
V roku 2005 sa manželia presťahovali späť do rodného škótskeho Perthu. Práve tam Joy pri jednej návšteve podporného centra pre pacientov s Parkinsonovou chorobou pochopila súvislosť. „Keď sme odišli, povedala som Lesovi: Všetci tí ľudia vo vnútri voňali rovnako ako ty,“ spomína. Svoj zvláštny talent neskôr otestovala s vedcom Tilom Kunathom z Edinburskej univerzity. V roku 2011 správne určila diagnózu u 11 z 12 dobrovoľníkov len podľa pachu ich tričiek. Jediný prípad, v ktorom sa pomýlila, bol neskôr diagnostikovaný ako Parkinsonova choroba.
Les svoj boj s ochorením prehral v roku 2015, keď mal 65 rokov. Joy však dodnes plní jeho posledné želanie – pomáha vedcom skúmať „vôňu Parkinsona“. Navyše, jej schopnosti sa netýkajú len tejto choroby. Ako študentka vraj vedela rozpoznať pacientov so žlčníkovými kameňmi ešte pred diagnózou a počas praxe pôrodnej asistentky tvrdila, že dokázala odhadnúť, či rodiaca žena fajčí alebo má cukrovku – a to len podľa pachu placenty.