Najväčšia chyba po tréningu: Lekári varujú pred vynechaním TEJTO aktivity, hrozia vážne následky

LONDÝN - Dermatológovia bijú na poplach! Preskočiť sprchu po cvičení sa môže zdať ako drobnosť, no v skutočnosti ide o zvyk, ktorý môže viesť k nepríjemným aj nebezpečným kožným problémom. Odborníci varujú, že pot, baktérie a oleje, ktoré zostanú na pokožke po fyzickej aktivite, vytvárajú ideálne podmienky pre vznik infekcií.
Pohyb je základom zdravého života, no spolu s ním prichádza aj pot. Ten sám o sebe nezapácha, no keď zostane na tele, stáva sa živnou pôdou pre baktérie spôsobujúce telesný zápach a upcháva póry. Podľa dermatológov by sa preto každý mal osprchovať najneskôr do pol hodiny od ukončenia tréningu.
Sprchovanie odstraňuje nielen pot, ale aj nečistoty a oleje, ktoré by inak mohli viesť k akné, dermatitíde (svrbiace zapálené ložiská) či folikulitíde – zápalu vlasových vačkov. V horších prípadoch môže nedostatočná hygiena spustiť aj plesňové infekcie, ako je atletická noha, svrbivá vyrážka v slabinách či dokonca kožný lišaj, ktorý je vysoko nákazlivý.
Spočiatku nenápadný červený pupienok sa môže rýchlo zmeniť na bolestivý absces
Najvážnejšou hrozbou je infekcia baktériou Staphylococcus aureus, známa aj v odolnej forme MRSA, informuje Daily Mail. V prostredí plnom potu a trenia vznikajú mikrotrhliny v pokožke, cez ktoré sa baktéria ľahko dostane dovnútra. Spočiatku nenápadný červený pupienok sa môže rýchlo zmeniť na bolestivý absces, ktorý vyžaduje chirurgický zákrok.
Odborníci zároveň upozorňujú, že sprchovanie má aj ďalšie benefity. Studená voda pomáha svalom rýchlejšie sa regenerovať, zatiaľ čo teplá sprcha zlepšuje prekrvenie a odplavuje metabolické zvyšky zo svalov.
Ako sa správne osprchovať po tréningu
- Používajte jemný sprchový gél s vyváženým pH, ideálne bez parfumov, ak máte citlivú pokožku.
- Ak trpíte akné, siahnite po prípravkoch so salicylovou alebo glykolovou kyselinou či niacinamidom.
- Vyhnite sa peelingom tesne po cvičení – pokožka je vtedy citlivejšia.
- Ak sa nemôžete osprchovať hneď, použite aspoň čistiace obrúsky – aj keď tie plnohodnotnú sprchu nenahradia.
Podľa prieskumu z Veľkej Británie z roku 2020 až 73 % ľudí, ktorí cvičia doma, sprchu odkladá čo najdlhšie. Lekári však varujú, že práve tento zlozvyk je spúšťačom množstva kožných problémov. Odborníci sa zhodujú, že sprchu po cvičení by sme nikdy nemali brať na ľahkú váhu. Nie je to len otázka sviežosti, ale predovšetkým zdravia pokožky a prevencie vážnych infekcií.