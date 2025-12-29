TRAGÉDIA v Las Vegas: Televízna hviezda obvinená z VRAŽDY spoluväzňa!

LAS VEGAS - Americká televízna hviezda Chad Ollinger, známy z relácie Mystery at Blind Frog Ranch na Discovery Channel, má na krku mimoriadne vážne obvinenie. V lasvegaskej väznici mal podľa polície zabiť svojho spoluväzňa!
Ako informuje portál TMZ, k tragédii došlo v piatok v Detenčnom centre okresu Clark. Počas bežnej kontroly ciel našli príslušníci väzenskej stráže jedného z väzňov nehybne ležiaceho. Po vstupe do cely zistili, že muž má na tele viditeľné poranenia tupým predmetom. Lekár na mieste už iba konštatoval smrť.
Vyšetrovanie ukázalo, že zosnulý zdieľal celu práve s Chadom Ollingerom. Detektívi dospeli k záveru, že medzi oboma mužmi došlo krátko pred smrťou k fyzickému konfliktu. Ollinger bol následne zadržaný a v súčasnosti čelí obvineniu z takzvanej "open murder", čo znamená, že presná právna kvalifikácia činu bude ešte predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Ollinger sedí za mrežami od októbra, keď ho polícia zadržala ako utečenca z iného amerického štátu. Tam mal čeliť obvineniu z pohŕdania súdom. Prípad naďalej vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. Konečný rozsah viny ani možný trest nie sú známe. Isté však je, že muž, ktorého diváci poznali z televíznej obrazovky, dnes čelí oveľa temnejšej realite.