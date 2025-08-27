EXTRÉMNY trend v Turecku: Ženy si nechávajú chirurgicky SKRACOVAŤ nohy!

ISTANBUL – V Turecku sa rozmáha nový extrémny kozmetický trend, ktorý vyvoláva nielen fascináciu, ale aj vážne obavy lekárov. Stále viac žien sa rozhoduje podstúpiť bolestivú operáciu skracovania nôh, pri ktorej prídu o niekoľko centimetrov výšky.
Operácia, ktorú tamojšie kliniky propagujú pod názvom Height Reduction, umožňuje znížiť telesnú výšku až o 5,5 centimetra na stehne a 3 centimetre na predkolení. Zákrok prebieha tak, že chirurgovia prerežú stehennú kosť, odstránia jej časť a následne ju spevnia kovovou tyčou. Tá sa po zahojení kosti vyberie. Kliniky tvrdia, že zákrok nezanecháva viditeľné jazvy, informuje Daily Mail.
Môžu sa objaviť psychické problémy
Niektoré pacientky priznávajú, že sa pre operáciu rozhodli kvôli randeniu – už ich nebavilo byť vyššie ako väčšina mužov. Iné tvrdia, že zákrok využili na vyrovnanie rozdielov v dĺžke nôh. Pacientky zostávajú po operácii tri až päť dní hospitalizované, následne sú odkázané na vozík alebo chodítko. Chodiť bez pomoci dokážu približne po šiestich týždňoch, kosti sa však hoja tri až štyri mesiace. Intenzívna fyzioterapia – štyri až päťkrát do týždňa – je povinnou súčasťou rekonvalescencie. Kliniky dokonca vyžadujú psychologické poradenstvo pred zákrokom, keďže počas dlhého a bolestivého hojenia sa môžu objaviť psychické problémy.
Jedna Američanka, ktorá zákrok podstúpila v Istanbule v júli 2024, si skrátila výšku z 172 cm na 167,9 cm. Už štyri týždne po operácii zvládala chôdzu o barlách a podstupovala intenzívne rehabilitácie.
Kliniky prišli aj s all inclusive balíčkami
Hoci kliniky lákajú pacientky aj na „all inclusive“ balíčky so zájazdmi a reštauračnými večerami, odborníci varujú, že ide o vysoko rizikovú operáciu. Medzi komplikácie patrí oslabenie svalov, spomalené hojenie kostí, ale aj závažné následky známe zo zákrokov predlžovania nôh – vykĺbenie kĺbov, krvné zrazeniny či dokonca smrteľné komplikácie spôsobené tukovou embóliou. Diskusie na fórach odhaľujú, že hlavným dôvodom sú partnerské vzťahy. Mnohé ženy sa cítia v nevýhode, pretože prieskumy dlhodobo naznačujú, že muži preferujú partnerky nižšie od seba. Navyše, výskumy ukazujú, že výška môže ovplyvňovať aj zdravotné riziká.
Podľa švédskej štúdie z roku 2015 každé 4 centimetre nad priemernou výškou zvyšujú riziko rakoviny o 18 % u žien a o 11 % u mužov. Vedci to vysvetľujú väčším počtom buniek, ktoré sa môžu zmeniť na rakovinové, alebo vplyvom vyšších hladín rastového hormónu počas detstva. Ďalšie štúdie poukazujú aj na väčšie riziko endometriózy u vysokých žien, čo súvisí so zvýšenými hladinami estrogénu v puberte.