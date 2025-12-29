ŠOKUJÚCE detaily rozchodu páru z Markízy: Hádky na dennom poriadku a... Slová o domácom násilí!

BRATISLAVA - Po rozchode exfarmára Rezu Giviliho a účinkujúcej tohtoročnej Farmy Emily vyšli na povrch šokujúce detaily ich krátkeho, no búrlivého vzťahu. Emily otvorene prehovorila o manipulácii, žiarlivosti a toxickom správaní, ktoré ju prinútili vzťah ukončiť skôr, než by situácia prerástla do fyzického násilia.
Už sme vás na Topkách informovali o rozchode exfarmára Rezu Giviliho a účinkujúcej tohtoročnej Farmy Emily. Pár spolu tvorili len tri mesiace a, ako sa vyjadrila samotná Emily, Reza neprešiel ani pomyselnou „skúšobnou dobou“.„Život s narcistom je ťažký. Pýtate sa, prečo som sa rozišla s Rezom. Vyjadrím sa k tomu určite, ale teraz potrebujem kľud,“ napísala na sociálnej sieti. Neskôr sa však rozhodla prehovoriť otvorene a opísať, čo sa medzi nimi skutočne dialo. Začiatok vzťahu bol podľa nej idylický. „Potom videl, že chcem mať aj svoj život s ľuďmi, ktorých mám rada, chcem s nimi tráviť čas, a to sa mu nepáčilo, samozrejme. A vtedy to začalo," zverila sa.
Emily tvrdí, že od nej vyžadoval neustálu pozornosť. Zakazoval jej používať telefón, obmedzoval kontakt s kamarátmi a snažil sa jej diktovať, čo má robiť, hovoriť alebo nehovoriť. „Nehovoriac o tom, že nevie finančne zabezpečiť sám seba a nie ešte keby si založíme rodinu. On je veľmi výbušný človek, ja tiež nie som krotká žena. Takže hádky boli na dennom poriadku," šokovala Emily. „Tým, že ja sama som temperamentná, tak nemôžem mať pri sebe tak majetnického chlapa. Ja potrebujem svoj priestor. On potrebuje ženu, ktorá ho bude stále obdivovať… Ale k tomu treba dať dôvod, aby žena muža obdivovala a vážila si ho," pokračovala.
K fyzickému násiliu síce podľa jej slov nedošlo, no varovné signály boli jasné. „Videla som, že nedokáže ovládať svoje psycho stavy. Aj preto som sa rozhodla, že radšej skôr ukončím tento vzťah. Skôr, než by prišlo k fyzickému násiliu," dodala. Nakoniec si ho všade blokla a teraz má od neho pokoj. Rozchod zvláda dobre a je rada, ako to celé dopadlo. „Veľakrát mi povedal, že mám držať hubu, lebo som žena. Ale to v mojom prípade ako keby zarezal do živého a huba sa mi ešte len viac „otvorila“, uzavrela Emily s tým, že Reza podľa nej nepotrebuje ženu s vlastným názorom a sebaúctou, ale niekoho, kto mu bude bezvýhradne podriadený.
