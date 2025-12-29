Hororové scény a kričiace deti: Lietadlo vletelo do silných turbulencií! Piloti vyhlásili núdzový stav

BIRMINGHAM - Pokojný let na Kanárske ostrovy sa v niekoľkých sekundách zmenil na dramatickú scénu. Lietadlo Ryanairu vyhlásilo núdzový stav nad Francúzskom po silných turbulenciách, ktoré zranili viacerých cestujúcich.
Núdzový signál vo výške vyše desať kilometrov
Let FR1121 smerujúci z Birminghamu na Tenerife odštartoval krátko pred treťou popoludní. Po vystúpaní do letovej hladiny približne 10 700 metrov posádka nad Bretónskom aktivovala kód 7700, ktorý signalizuje všeobecnú núdzovú situáciu.
Podľa dostupných informácií došlo k prudkým turbulenciám, keď sa v kabíne práve podávali nápoje a jedlo. Piloti okamžite rozhodli o otočení stroja a zostupe na približne 3 000 metrov, aby minimalizovali riziko ďalších zranení, uvádza The Aviation Herald a AirLive.
Horor v kabíne a krik detí
Svedkovia opísali, že otras bol rýchlejší a výraznejší než bežné turbulencie. „Najskôr prišiel prudký náraz, oveľa silnejší než zvyčajne, a potom sa lietadlo naklonilo doprava. Vozíky boli vonku, ľudia padali a celé to pôsobilo ako hororová scéna, s kričiacimi deťmi a ľuďmi všade navôkol,“ povedal lekár, ktorý bol na palube, pre AirLive.
Podľa jeho slov sa posádke podarilo zachovať pokoj a okamžite vyzvala cestujúcich so zdravotníckym vzdelaním, aby pomohli zraneným.
Bezpečné pristátie a zásah záchranárov
Po približne 90 minútach letu lietadlo bezpečne dosadlo späť na letisku v Birminghame. Stroj bol odstavený na odľahlom stojisku, kde už čakali záchranári a zdravotníci, informuje AirLive.
Rozsah zranení cestujúcich nebol bezprostredne po pristátí zverejnený, no viacerým osobám bola poskytnutá lekárska pomoc priamo na mieste.
Stanovisko aerolinky
Ryanair potvrdil, že dôvodom návratu boli turbulencie. „Let FR1121 z Birminghamu na Tenerife sa krátko po štarte vrátil späť pre silné turbulencie. Lietadlo pristálo štandardným spôsobom a malému počtu cestujúcich bola poskytnutá zdravotná asistencia,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení pre Mirror. Doplnila, že náhradný let do Španielska odletel ešte v ten istý večer.