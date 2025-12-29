DRÁMA na východnom Slovensku: Muž sa vyhrážal, že vyhodí bytovku do vzduchu! Pustil plyn a UTIEKOL

MEDZILABORCE – Počas nočných hodín zavládol v obci na východe Slovenska chaos. Obyvateľ jednej z miestnych bytoviek zrejme stratil nervy. Susedovi poslal výhražnú sms, že sa chystá vyhodiť do vzduchu celú bytovku.
V noci na 28. decembra sa odohrala v Medzilaborciach dráma ako z filmu. Nemenovaný obyvateľ jednej z bytoviek poslal svojmu susedovi sms, že ide vyhodiť do vzduchu celú bytovku. Ako informujú Noviny TV JOJ, nemenovaný muž (33) založil v byte požiar a pustil plyn. Následne mal z bytu utiecť.
V byte založil požiar
Podľa obyvateľov bytovky sa malo všetko začať najprv hlasnou hudbou. Keď ho sused upozornil, aby ju stíšil, poslal mu výhražnú sms, že to tam plánuje vyhodiť do vzduchu. "Chcel som sa sním len porozprávať. Rozišli sme sa s tým, že si ideme už ľahnúť. Vôbec som si nemyslel, že to chce skutočne spraviť," hovorí sused. Po chvíli ho zobudila manželka, že z chodby cítiť plyn. "Len mi rýchlo hovorila, aby som niečo robil. Budila aj susedov," doplnil.
Vystrašení obyvatelia ihneď upovedomili políciu aj hasičov. Zložky dorazili na miesto takmer okamžite. "Napísal sms, že chce vyhodiť bytovku do vzduchu. Bol tam úmysel. Na plynovom sporáku zapálil nejakú handru, alebo tričko a v obývačke založil požiar. Objavili sme dve ohniská, chcel to aj podpáliť. Rýchlo reakciou sme zabránili výbuchu celej bytovky," uviedol riaditeľ OR HaZZ Viktor Hrišenko.
Po niekoľkých hodinách delikventa vypátrali a umiestnili do cely. Bol obvinený pre zločin všeobecného ohrozenia na zdraví. Ohrozil obyvateľov až 12-tich bytov. Podľa susedov bol problémový, ale nikto nečakal, že zájde až tak ďaleko.