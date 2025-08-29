Rutinné vyšetrenie sa zmenilo na TRAGÉDIU: Mladá právnička (†22) zomrela po silnej alergickej reakcii

BRAZÍLIA - Len 22-ročná Leticia Paulová z Brazílie, čerstvá absolventka práva, tragicky zomrela po tom, čo utrpela vážnu alergickú reakciu počas bežného CT vyšetrenia. Do tela jej lekári podali kontrastnú látku, ktorá má zvýrazniť orgány a tkanivá, no namiesto pomoci jej spôsobila smrteľné komplikácie.
Podľa denníka Mirror sa mladá žena liečila na obličkové kamene a vyšetrenie absolvovala v nemocnici Alto Vale v meste Rio do Sul. Reakcia na kontrastnú látku prišla náhle a zdravotníci už jej nedokázali pomôcť. Leticia už mala právnický titul a venovala sa postgraduálnemu štúdiu práva a realitného biznisu. Jej teta Sandra Paul opísala mladú ženu ako ambicióznu a pracovitú: „Bola plná života, s výraznou osobnosťou. Milovala právo a veľa študovala. Mala veľké sny a som presvedčená, že by raz bola známym menom v právnickom svete.“
V ojedinelých prípadoch môžu spôsobiť vážne alergické reakcie
Pohreb sa konal vo štvrtok v Rio do Sul a následne bola spopolnená v meste Balneário Camboriú. Nemocnica vydala oficiálne vyhlásenie: „Úprimne ľutujeme túto stratu a vyjadrujeme sústrasť rodine. Zároveň uisťujeme, že všetky naše postupy sa riadia odporúčanými klinickými protokolmi, pričom na prvom mieste je bezpečnosť pacienta.“ Kontrastné farbivá sa vo svete medicíny používajú veľmi často a vo väčšine prípadov sú bezpečné. Napriek tomu v ojedinelých prípadoch môžu spôsobiť vážne alergické reakcie. Odborné štúdie hovoria, že k nim dochádza približne raz z 5 000 až 10 000 vyšetrení.
Existujú dva vážne zdravotné stavy spojené s kontrastnými látkami
Najčastejšie sa objavujú len mierne prejavy, ako sú pocit tepla, nevoľnosť či svrbenie. No v zriedkavých prípadoch môže dôjsť k ťažkým reakciám, ktoré ohrozujú život pacienta. Len nedávno vo Veľkej Británii zomrela 66-ročná Yvonne Grahamová po tom, čo počas CT vyšetrenia dostala podobnú kontrastnú látku. Žena s pokročilým ochorením obličiek upadla do zástavy srdca a lekári jej už nedokázali pomôcť.
Odborníci pritom varujú, že pacienti s ochorením obličiek alebo štítnej žľazy by mali lekárov vždy vopred informovať, keďže u nich môže byť riziko komplikácií výrazne vyššie. Podľa Národnej nadácie pre obličky existujú dva vážne zdravotné stavy spojené s kontrastnými látkami – kontrastom indukovaná nefropatia (CIN) a nefrogénna systémová fibróza (NSF). Oba patria medzi veľmi zriedkavé, no môžu mať trvalé následky, vrátane zlyhania obličiek či postihnutia viacerých orgánov.