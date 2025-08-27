SVETOVÝ unikát v Čechách: Najslávnejšia kostra sveta je prvýkrát v Európe! VIEME, kde si ju môžete pozrieť

PRAHA - České Národné múzeum (NM) v Prahe od pondelka vystavuje najslávnejšiu kostru sveta Lucy a ďalšiu vzácnu fosíliu Selam. Do 23. októbra budú súčasťou novej expozície Ľudia a ich predkovia v historickej budove múzea na Václavskom námestí. Je to vôbec po prvýkrát, čo sú tieto najcennejšie exponáty etiópskeho kultúrneho dedičstva vystavené v Európe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Český premiér Petr Fiala považuje vystavenie exponátov v Prahe za mimoriadny historický okamih. „Etiópia nám na dva mesiace zverila jedny zo svojich najcennejších pokladov. Ide o vzácne artefakty ľudskej evolúcie... Obe kostry patria medzi najvzácnejšie exponáty svetového dedičstva, sú staré cez tri milióny rokov a v európskej krajine sa objavujú vôbec po prvýkrát. Je to mimoriadny prejav dôvery v ČR, ktorý si nesmierne vážim,“ povedal predseda českej vlády.
Jeden z najvýznamnejších momentov v dejinách Národného múzea
O požičanie Lucy a Selam požiadal etiópskeho premiéra počas návštevy krajiny na jeseň 2023. Odvtedy sa podľa Fialu uskutočnilo mnoho rokovaní na rôznych úrovniach, aby k výpožičke nakoniec mohlo dôjsť.
Pre Národné múzeum je vystavenie originálov fosílií jedným z najvýznamnejších momentov v dejinách inštitúcie starej viac než 200 rokov. „Tieto dva exponáty patria k tomu najcennejšiemu kultúrnemu svetovému dedičstvu a dokonca ani v Etiópii nie sú trvalo vystavované. Takže je to veľká česť, podarila sa skutočne ohromná vec. Sú to v podstate také korunovačné klenoty, také vzácne sú tie predmety pre Etiópiu a jej obyvateľstvo,“ priblížil riaditeľ NM Michal Lukeš. Ľudí zároveň pozval, aby sa na novú expozíciu prišli pozrieť.
Najstaršia dochovaná detská kostra
Na slávnostnom otvorení expozície s originálmi ostatkov Australopiteka afarského (Australopithecus afarensis) sa zúčastnili aj objavitelia fosílií Donald Johanson a Zeresenay Alemseged. Ako prvá bola objavená Lucy. Jej ostatky z obdobia približne pred 3,2 miliónmi rokov našiel v roku 1974 Johanson a jeho študent Tom Gray v etiópskom Afarskom trojuholníku v oblasti Hadar. O 25 rokov neskôr v neďalekej lokalite Dikika objavil Alemseged ostatky kostry dieťaťa staršej asi o 100.000 rokov, ktorú nazvali Selam. Ide o najstaršiu dochovanú detskú kostru. Obaja v príhovoroch zdôraznili, že nálezy sú dôležitou pripomienkou toho, že korene ľudstva sú v Afrike, a nie v Európe.
Lucy, označovaná aj ako "prateta ľudstva", bola podľa vedcov vysoká asi 106 centimetrov, vážila 28 kilogramov a podobala sa viac na šimpanza ako na dnešného človeka. Z pôvodnej kostry sa zachovalo asi 40 percent. Obdobie, kedy žila, vedci určili podľa vrstvy vulkanických hornín, v ktorých sa fosília našla.
Originál kostry Selam bol doteraz vystavený len v roku 2006 v Národnom múzeu Etiópie
Mimo Etiópie bola vystavená len v Spojených štátoch počas turné v rokoch 2007 až 2013. Originál kostry Selam bol doteraz vystavený len v roku 2006 v Národnom múzeu Etiópie. Kostrové ostatky nevyčísliteľnej vedeckej hodnoty boli z Addis Abeby prevezené do Prahy pred desiatimi dňami za mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Múzeum pre očakávaný zvýšený záujem verejnosti predĺžilo otváracie hodiny a zaviedlo časové vstupenky.