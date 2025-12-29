Žilinka má toho dosť a buchol po stole: S čerstvou novelou Trestného zákona urobil rýchly proces!

BRATISLAVA - "Atrament" na aktuálnej a čerstvej novele Trestného zákona nestihol poriadne ani zaschnúť a už sa dejú ďalšie udalosti. Po viacerých odborníkoch na trestné právo a opozícii zakročil už aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý sa ohľadom podľa neho bizarných zmien v zákone obráti na známu autoritu.
Idem s tým na Ústavný súd, sľubuje Žilinka verejnosti
Žilinka ako šéf generálnej prokuratúry o svojom zámere informoval tradične - statusom. "V prípade trestnej novely, ktorá nadobudla účinnosť v sobotu 27. decembra 2025, využijem moje ústavné oprávnenie a obrátim sa na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade právnych predpisov," napísal Žilinka.
Parlament vo štvrtok 11. decembra večer schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu vo štvrtok ráno v rámci rokovania výborov. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.
Opozícia ide do vývrtky: Deň D, novelizovaný Trestný zákon začína platiť, TOTO sú nové trestné činy!
Opozícia vo veľkom kritizovala novelu a rokovanie označila za "noc mafie". Trestný zákon v jeho aktuálnej verzii má totiž pomôcť konkrétne obžalovanému podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi zo Smeru-SSD v rámci kauzy "Očistec".