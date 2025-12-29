Obrovský dopravný ZVRAT: Osud stoviek radarov je ohrozený, prieťahy na úradoch a nákupy vo hviezdach!

BRATISLAVA - Slovenských vodičov mala čakať zásadná zmena. Na cestách mali pribudnúť stovky inteligentných radarov a kamier, ktoré by automaticky pokutovali prekročenú rýchlosť, jazdu na červenú či mobil v ruke. Realita je však iná. Projekt za takmer 65 miliónov eur sa zasekol na úradoch a jeho spustenie je v nedohľadne.
Podľa denníka Pravda sa z nákupov radarov stáva nekonečný príbeh a vyvstali viaceré otázky. Ministerstvo vnútra plánovalo masívne rozšírenie automatizovaného dohľadu nad dopravou. V praxi to malo znamenať 213 stacionárnych radarov, 18 úsekových meraní rýchlosti a desiatky analytických kamier po celom Slovensku. Tieto zariadenia mali fungovať bez policajtov a priestupky by riešil systém automaticky.
Obstarávanie stojí, termíny vypršali
Hoci sa projekt pripravuje už niekoľko rokov, verejné obstarávanie trvá viac ako 15 mesiacov a väčšinu času je prakticky „zmrazené“. Dôvodom je kontrola Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorú iniciovalo samotné ministerstvo vnútra.
Problém je, že kontrola nemá stanovený termín ukončenia a medzitým vypršali lehoty platnosti ponúk uchádzačov. To v praxi znamená, že pôvodné ceny a podmienky už nemusia platiť a celý tender môže skončiť v koši.
Radary ani v roku 2026?
Podľa pôvodných plánov mali byť nové radary a kamery v prevádzke už v najbližších rokoch, no aktuálny vývoj naznačuje, že do roku 2026 sa ich vodiči pravdepodobne nedočkajú. Rezort vnútra tak bude musieť zvážiť vyhlásenie úplne nového obstarávania, čo celý proces ešte viac natiahne.
Čo mali kamery sledovať?
Nešlo len o rýchlosť. Inteligentné systémy mali automaticky zaznamenávať aj:
- prejazd na červenú,
- nerešpektovanie značky STOP,
- používanie mobilného telefónu počas jazdy,
- nepoužitie bezpečnostných pásov,
- jazdu v protismere.
Cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť na cestách a zároveň odstrániť ľudský faktor a možné korupčné riziká pri udeľovaní pokút.
Na stole sú teraz desiatky miliónov eur v hre. Celková hodnota projektu je 64,7 milióna eur bez DPH, pričom takmer 30 miliónov eur malo pochádzať z eurofondov. Ak sa obstarávanie bude opakovať, nie je isté, či sa tieto zdroje podarí využiť v plnej výške.
Vodiči si vydýchnu, štát váha
Zatiaľ čo mnohí motoristi môžu hovoriť o dočasnej úľave, odborníci upozorňujú, že Slovensko týmto odkladom prichádza o nástroj, ktorý by mohol znížiť nehodovosť. Isté je zatiaľ len jedno – veľká dopravná revolúcia sa odkladá a jej budúcnosť zostáva otázna.