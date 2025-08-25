NEUVERITEĽNÉ závery NASA: Sme na prahu objavu mimozemského života?

USA - Astrobiológ NASA Dr. David Grinspoon naznačil, že aj v menej známych telesách slnečnej sústavy by sa mohli ukrývať podmienky vhodné pre život. Podľa neho vedci pri skúmaní týchto vzdialených a zdanlivo mŕtvych svetov neustále nachádzajú prekvapujúcu aktivitu.
Ceres je síce oficiálne asteroid, no pre svoju hmotnosť a tvar formovaný gravitáciou je klasifikovaný ako trpasličia planéta. Pod jej povrchom by sa podľa Grinspoonových slov mohli stále nachádzať zásoby tekutej vody. „Nedávno sme tam vyslali sondu a objavili viacero prekvapujúcich vecí,“ povedal v rozhovore pre magazín WIRED.
Jedným z najzaujímavejších nálezov bol kráter, v ktorom vedci identifikovali soľné usadeniny. „Tieto stopy jasne naznačujú, že na planétke kedysi bola voda – pravdepodobne slaná, podobná tej v našich oceánoch,“ vysvetlil Grinspoon. Podľa neho to znamená, že Ceres bol kedysi „vodným svetom“ a vnútro planétky môže doteraz ukrývať tekutú vodu.
Existuje mimozemský život?
Astrobiológovia to považujú za fascinujúce, pretože podobné objekty by mohli mať v minulosti – a možno aj dnes, podmienky vhodné na vznik a existenciu života. „Kto vie, možno niektoré z týchto planétok majú v súčasnosti oceány, ktoré sú stále obývateľné,“ dodal vedec. Ceres, najväčší objekt v asteroidovom páse medzi Marsom a Jupiterom, je známy aj záhadnými „mimozemskými svetlami“ – neobyčajnými zábleskami na povrchu. Tie sa však podarilo objasniť. Ide práve o spomínané soľné usadeniny.
Grinspoon zdôraznil, že voda je kľúčovou podmienkou života a vedecké experimenty už dokázali, že základné stavebné prvky života možno vytvoriť relatívne jednoducho. „Čím viac skúmame slnečnú sústavu, tým viac sme prekvapení aktivitou svetov, ktoré sme kedysi považovali za mŕtve,“ uzavrel.