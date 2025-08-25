Pondelok25. august 2025, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Experiment storočia? Do vesmíru sa vydali nezvyčajní prieskumníci: TOTO nie sú astronauti!

MOSKVA - Z kozmodrómu Bajkonur odštartovala raketa Sojuz-2.1b s nákladom, ktorý rozhodne nečakáte. Nejde o astronautov, ale o nezvyčajnú posádku, ktorá má na obežnej dráhe prežiť mesiac a prezradiť vedcom viac o tom, ako vesmír mení život.

Nosná raketa Sojuz-2.1b v stredu po úspešnom štarte z ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachastane vyniesla na obežnú dráhu biomedicínsku družicu Bion-M 2. Na jej palube sa nachádza 75 myší, približne 1000 octomiliek, rôzne mikroorganizmy, bunkové kultúry a semená rastlín. Ich misia na obežnej dráhe Zeme potrvá mesiac a jej cieľom je získať údaje o účinkoch vesmírnych letov na živé organizmy.

Ako informovala agentúra TASS a špecializovaný web Space, táto misia je pokračovaním ruského programu Bion-M, ktorý nadviazal na sériu misií biologických družíc Bion. Posledný z pôvodných letov – Bion 11 – sa uskutočnil v roku 1996. Družica Bion-M 1 bola vypustená v roku 2013 a vyniesla rôzne druhy živočíchov, rastlinných aj živočíšnych buniek: myši, pieskomily, gekony, slimáky, rastliny a kolónie rôznych mikroorganizmov.

Štart viackrát odložili

Bion-M 2 mal pôvodne letieť do vesmíru už v rokoch 2016 – 2017, no štart viackrát odložili. V porovnaní s prvou misiou sa táto družica vydala na inú obežnú dráhu - ponad póly, kde bude vystavená vyšším dávkam kozmického žiarenia. Po ukončení 30-dňovej misie sa kapsula s biologickým nákladom vráti na Zem a vedci preskúmajú účinky mikrogravitácie a žiarenia na organizmy i vzorky mesačného regolitu.

Ako uviedol Alexandr Andrejev-Andrijevskij, vedúci laboratória fenotypizácie zvierat v Inštitúte biomedicínskych problémov Ruskej akadémie vied, hlavné dáta budú analyzované do jedného roka po návrate satelitu na Zem - ten sa očakáva 19. septembra v stepi v Orenburskej oblasti na pomedzí európskej a ázijskej časti Ruska. Výsledky analýzy dát získaných počas misie majú pomôcť pri príprave budúcich pilotovaných expedícií do vesmíru, najmä na Mesiac. Rusko sa podieľa aj na projekte Medzinárodnej lunárnej výskumnej stanice vedenom Čínou, ktorý má v 30. rokoch tohto storočia viesť k vybudovaniu trvalej základne na Mesiaci.

