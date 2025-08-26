Austrália na nohách: Na siedmich plážach sa opäť objavili záhadné GULE!

SYDNEY - Na siedmich plážach v regióne Central Coast v austrálskom štáte Nový Južný Wales sa objavili ďalšie guľovité úlomky, informovali vo štvrtok miestne úrady. Obyvateľov vyzvali, aby sa nedotýkali gulí a vyhýbali plážam, kde sa nachádzajú, informujeme podľa správy agentúry DPA a denníka The Guardian.
„Inšpekcie environmentálnych úradníkov... zistili znečistenie guľovitými úlomkami, ktoré sa vyplavili na breh na viacerých plážach v oblasti Central Coast,“ uviedli miestne úrady vo vyhlásení. Podľa rady Central Coast sú guľôčky sivé a veľké približne 10 až 40 milimetrov. Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) štátu Nový Južný Wales dodal, že zatiaľ nie je zrejmé, z čoho sú gule zhotovené.
„Guľôčky odpadu vyplavené na breh môžu pochádzať z rôznych zdrojov alebo miest, ako sú dažďová voda, kanalizačné siete, lode z miestnych alebo medzinárodných lokalít,“ vysvetlil hovorca EPA. „Boli odobraté vzorky na analýzu zloženia a pôvodu materiálu... Prebiehajú ďalšie kontroly a bezpečné čistenie,“ dodal.
Úrady zatvorili deväť pláží
Podobný incident sa odohral v januári aj v okolí mesta Sydney, kde úrady zatvorili deväť pláží v dôsledku výskytu záhadných bielych a sivých gulí. Vedci z Univerzity Nového Južného Walesu (UNSW) v Sydney zistili, že obsahovali zvyšky mastných kyselín, kuchynského oleja, liekov proti vysokému krvnému tlaku a veterinárnych liekov, ako aj baktérie a ľudské vlasy. Podľa vyšetrovania EPA gule pravdepodobne pochádzali zo siete pozemných čistiarní odpadových vôd spoločnosti Sydney Water, uvádza DPA.