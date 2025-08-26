ŠOKUJÚCI prípad u našich susedov: Muž poberal 25 rokov dôchodok mŕtvej svokry, OBOHATIL sa o milióny!

CEBIV - Ťažko uveriteľný prípad riešia kriminalisti z Tachova. Obvinili seniora z podvodu, pretože počas 25 rokov poberal starobný dôchodok svojej zosnulej svokry. Sociálna poisťovňa mu neoprávnene vyplatila takmer tri milióny korún (vyše 120-tisíc eur), hoci mala vedieť, že žena už nežije.
Trestné stíhanie 75-ročného muža z obce Cebiv na Tachovsku potvrdil štátny zástupca Pavel Reiser. V prípade dokázania viny mu hrozí až osem rokov väzenia. Podľa zistení webu Novinky.cz si zosnulá žena, ktorá zomrela v roku 1999, ešte za života nechávala zasielať dôchodok na bankový účet svojho zaťa. „Po jej smrti však peniaze pokračovali chodiť na účet obvineného až do minulého septembra, kedy na to prišla insolvenčná správcová,“ uviedol štátny zástupca.
Reiser upozornil, že počas celej doby neprebehla žiadna kontrola ani overenie zo strany Českej správy sociálneho zabezpečenia (ČSSZ), ktorá má povinnosť každú smrť poistenkyne oznámiť matrike.
HANBA pre políciu: Policajt si z miesta činu odniesol niečo, čo nik nečakal… Kamera ho odhalila!
Muž vraj o ničom netušil
„Preto som podal podnet na vedenie ČSSZ, aby sa celé konanie prešetrením zistilo, či nedošlo k pochybeniu z ich strany,“ doplnil žalobca. Sám obvinený muž vo svojom vyjadrení tvrdí, že netušil, že mu peniaze na účet pokračovali chodiť.