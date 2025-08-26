Utorok26. august 2025, meniny má Samuel, zajtra Silvia

ŠOKUJÚCI prípad u našich susedov: Muž poberal 25 rokov dôchodok mŕtvej svokry, OBOHATIL sa o milióny!

Ťažko uveriteľný prípad riešia kriminalisti z Tachova.
Ťažko uveriteľný prípad riešia kriminalisti z Tachova. (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/EL © Zoznam/EL

CEBIV - Ťažko uveriteľný prípad riešia kriminalisti z Tachova. Obvinili seniora z podvodu, pretože počas 25 rokov poberal starobný dôchodok svojej zosnulej svokry. Sociálna poisťovňa mu neoprávnene vyplatila takmer tri milióny korún (vyše 120-tisíc eur), hoci mala vedieť, že žena už nežije.

Trestné stíhanie 75-ročného muža z obce Cebiv na Tachovsku potvrdil štátny zástupca Pavel Reiser. V prípade dokázania viny mu hrozí až osem rokov väzenia. Podľa zistení webu Novinky.cz si zosnulá žena, ktorá zomrela v roku 1999, ešte za života nechávala zasielať dôchodok na bankový účet svojho zaťa. „Po jej smrti však peniaze pokračovali chodiť na účet obvineného až do minulého septembra, kedy na to prišla insolvenčná správcová,“ uviedol štátny zástupca.

Austrália na nohách: Na siedmich plážach sa opäť objavili záhadné GULE! Prečítajte si tiež

Austrália na nohách: Na siedmich plážach sa opäť objavili záhadné GULE!

Reiser upozornil, že počas celej doby neprebehla žiadna kontrola ani overenie zo strany Českej správy sociálneho zabezpečenia (ČSSZ), ktorá má povinnosť každú smrť poistenkyne oznámiť matrike.

HANBA pre políciu: Policajt si z miesta činu odniesol niečo, čo nik nečakal… Kamera ho odhalila! Prečítajte si tiež

HANBA pre políciu: Policajt si z miesta činu odniesol niečo, čo nik nečakal… Kamera ho odhalila!

Muž vraj o ničom netušil

„Preto som podal podnet na vedenie ČSSZ, aby sa celé konanie prešetrením zistilo, či nedošlo k pochybeniu z ich strany,“ doplnil žalobca. Sám obvinený muž vo svojom vyjadrení tvrdí, že netušil, že mu peniaze na účet pokračovali chodiť.

Viac o téme: ČeskoDôchodokSvokraPolícia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Experiment storočia? Do vesmíru
Experiment storočia? Do vesmíru sa vydali nezvyčajní prieskumníci: TOTO nie sú astronauti!
Zaujímavosti
Poliak dorazil k moru
Poliak dorazil k moru a čakal ho šok: Celý čas s ním cestoval nezvyčajný spolucestujúci
Zaujímavosti
Tento pohyb vášho psa
Tento pohyb vášho psa hovorí viac než tisíc slov: Odborník odhalil dojemnú pravdu!
Zaujímavosti
FOTO Socha Dávida vo Florencii
Mysleli ste si, že veľkosť je dôležitá? Tento MALÝ detail vás presvedčí o opaku!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Oldom Hlaváčkom (†91): Kolegovia ho vyprevadili VEĽKÝM POTLESKOM!
POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Oldom Hlaváčkom (†91): Kolegovia ho vyprevadili VEĽKÝM POTLESKOM!
Prominenti
Zhodnotenie žatvy z pohľadu pestovateľov a pekárov
Zhodnotenie žatvy z pohľadu pestovateľov a pekárov
Správy
Števo Skrúcaný začína nový biznis: Slováci sa za tým pôjdu potrhať! Diera na trhu?
Števo Skrúcaný začína nový biznis: Slováci sa za tým pôjdu potrhať! Diera na trhu?
Prominenti

Domáce správy

Republiková únia zamestnávateľov
Republiková únia zamestnávateľov vyzýva politikov, aby rešpektovali prácu vedcov: Pridáva sa aj STU
Domáce
Dráma v Dubnici nad
Dráma v Dubnici nad Váhom: Útočník brutálne dobodal 40-ročného muža!
Domáce
Michal Šipoš
Plán Roberta Fica a Rudolfa Huliaka týkajúci sa hazardu je chorý, konštatoval Šipoš
Domáce
Michalovce čakajú výrazné zmeny v centre: Pribudne zeleň aj nové opravy
Michalovce čakajú výrazné zmeny v centre: Pribudne zeleň aj nové opravy
Košice

Zahraničné

USA zrušili vízum brazílskemu
USA zrušili vízum brazílskemu ministrovi spravodlivosti
Zahraničné
FOTO Leticia Paul
Mladá absolventka práva (†22) zomrela po rutinnom vyšetrení! Smrť prišla do 24 hodín
Zahraničné
Trump vysvetľuje modriny na
Trump vysvetľuje modriny na rukách: Zo všetkého viní známy liek! V lekárničke ho máte aj vy
Zahraničné
Londýn chce umožniť študentom
Londýn chce umožniť študentom z Pásma Gazy navštevovať britské univerzity
Zahraničné

Prominenti

Radostná novinka známej Slovenky:
Radostná novinka známej Slovenky: VIDEO z pôrodnice... Je z nej dvojnásobná mama!
Domáci prominenti
Súkromný pohreb Olda Hlaváčka
Po verejnej rozlúčke nasledoval SÚKROMNÝ POHREB: Rodina sa v TAJNOSTI lúčila s Oldom Hlaváčkom (†91)
Domáci prominenti
William a Kate pri
TEMNÁ MINULOSŤ nového sídla princa Williama a Kate: Otrokárstvo a SAMOVRAŽDA v spálni!
Zahraniční prominenti
Najprv SEX pred kamerami
Najprv SEX pred kamerami a teraz: Promi dvojica išla OD SEBA... Už DRUHÝKRÁT!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ako sa mení sexuálne
Ako sa mení sexuálne správanie žien po 40-tke a 50-tke: Čo je normálne a s čím niečo robiť?
vysetrenie.sk
ŠOKUJÚCI prípad u našich
ŠOKUJÚCI prípad u našich susedov: Muž poberal 25 rokov dôchodok mŕtvej svokry, OBOHATIL sa o milióny!
Zaujímavosti
FOTO Nevinná hra sa skončila
Nevinná hra sa skončila privolaním hasičov: FOTO Chlapec uviazol hlavou v záchodovom sedadle!
Zaujímavosti
Podmorská krížová cesta, vraky
Podmorská krížová cesta, vraky lodí aj skywalk: Chorvátsko ponúka oveľa viac než len pláže
dromedar.sk

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Výdavky na dôchodky prudko vystrelili: Ekonomika nestíha, čo je za tým?
Výdavky na dôchodky prudko vystrelili: Ekonomika nestíha, čo je za tým?
Prídeme až o štyri voľné dni? Koalícia chystané opatrenia stále tají!
Prídeme až o štyri voľné dni? Koalícia chystané opatrenia stále tají!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!

Šport

Premožiteľ Slovana v play-off Ligy majstrov: Online zo zápasu Celtic Glasgow – FC Kajrat Almaty
Premožiteľ Slovana v play-off Ligy majstrov: Online zo zápasu Celtic Glasgow – FC Kajrat Almaty
Liga majstrov
HK Nitra - Piráti Chomutov: Online prenos z prípravného hokejového zápasu
HK Nitra - Piráti Chomutov: Online prenos z prípravného hokejového zápasu
Online prenosy
Nečakaný koniec v Trnave: Spartak oznámil rozviazanie zmluvy so skúseným Slovákom
Nečakaný koniec v Trnave: Spartak oznámil rozviazanie zmluvy so skúseným Slovákom
Niké liga
Uviazla so zlomenou nohou vo výške 7 500 metrov: Posledný pokus na záchranu zlyhal!
Uviazla so zlomenou nohou vo výške 7 500 metrov: Posledný pokus na záchranu zlyhal!
Ostatné

Auto-moto

Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Ako si nastaviť realistické pracovné ciele na zvyšok roka 2025 a konečne ich aj dosiahnuť
Ako si nastaviť realistické pracovné ciele na zvyšok roka 2025 a konečne ich aj dosiahnuť
Motivácia a produktivita
Ako zvládať konflikty v práci? Rady od expertov na manažment
Ako zvládať konflikty v práci? Rady od expertov na manažment
Vzťahy na pracovisku
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Ako obaliť vyprážaný syr, aby nevytekol: Malý trik s veľkým efektom
Ako obaliť vyprážaný syr, aby nevytekol: Malý trik s veľkým efektom
Rady a tipy
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Rady a tipy

Technológie

Tvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOS
Tvoj Android už nebude ako predtým. Google ho chce touto funkciou priblížiť k iOS
Android
Putin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svete
Putin chystá test zbrane, akú sme ešte nevideli. Burevestnik môže zmeniť pomery síl vo svete
Armádne technológie
Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!
Stačí jediný obrázok a útočníci môžu mať tvoj Android pod kontrolou. Odborníci varujú pred novým typom útoku!
Android
Táto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozog
Táto malá časť DNA je to, čo nás robí ľuďmi, hovoria vedci. Ďakovať jej môžeme za náš jedinečný mozog
Veda a výskum

Bývanie

NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!

Pre kutilov

Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Náradie
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Recepty
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nemala som s kým ísť na svadbu, tak som zavolala muža, ktorého som takmer nepoznala: Netušila som, čo tým spôsobím neveste...
Partnerské vzťahy
Nemala som s kým ísť na svadbu, tak som zavolala muža, ktorého som takmer nepoznala: Netušila som, čo tým spôsobím neveste...
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Leticia Paul
Zahraničné
Mladá absolventka práva (†22) zomrela po rutinnom vyšetrení! Smrť prišla do 24 hodín
Trump vysvetľuje modriny na
Zahraničné
Trump vysvetľuje modriny na rukách: Zo všetkého viní známy liek! V lekárničke ho máte aj vy
Dráma v Dubnici nad
Domáce
Dráma v Dubnici nad Váhom: Útočník brutálne dobodal 40-ročného muža!
Galantská nemocnica
Domáce
Tragická smrť po pôrode v Galante! Rodina obviňuje nemocnicu z nedbanlivosti, úrady začali vyšetrovanie

Ďalšie zo Zoznamu