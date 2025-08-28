NEPRÍJEMNÝ ŠOK pri jedení pečiva: Mladík našiel vo svojom rožku nechceného spolustolovníka!

DARWIN – To, čo malo byť chutným občerstvením, sa pre 22-ročného Harryho zmenilo na nepríjemný šok. Pri jedení syrovo-slaninového rožka z reťazca Woolworths si všimol niečo, čo ho poriadne vydesilo.
Harry si pôvodne pochutnával už na treťom kúsku, ktorý mu kúpila jeho mama Maureen počas návštevy v Darwine. Kým prvé dva rožky zjedol bez problémov, pri treťom sa pred jeho očami objavil neželaný „prídavok“. „Takmer sa povracal,“ opísala situáciu pre news.com.au jeho 64-ročná mama. Pri kontrole balenia našli ďalšie červy aj v inom kuse.
Mladík našťastie neutrpel zdravotné problémy, no Maureen hovorí o traumatickom zážitku. Balenie vrátila späť do predajne Woolworths v Coolalinge, no podľa jej slov zamestnanci nevedeli, ako v takejto situácii postupovať. Odmietli tiež stiahnuť ďalšie balenia z regálov.
Od supermarketu nedostala žiadnu kompenzáciu
Hovorca Woolworths reagoval, že spoločnosť berie kvalitu potravín a bezpečnosť zákazníkov veľmi vážne a za incident sa zákazníkovi ospravedlnila. Podľa vedenia obchodu bol výrobok upečený v Sydney a do Darwinu dorazil zmrazený. Prípad bol vydaný regulačnému oddeleniu na vyšetrovanie. Maureen napriek ospravedlneniu hovorí, že od supermarketu nedostala žiadnu kompenzáciu a chýba jej transparentnosť. „Nejde mi o peniaze. Chcem vedieť, ako vyšetrovanie prebieha a čo sa s tým robí. Pomohlo by mi to znovu nadobudnúť dôveru v ich produkty,“ dodala.