NEPRÍJEMNÝ ŠOK pri jedení pečiva: Mladík našiel vo svojom rožku nechceného spolustolovníka!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
DARWIN – To, čo malo byť chutným občerstvením, sa pre 22-ročného Harryho zmenilo na nepríjemný šok. Pri jedení syrovo-slaninového rožka z reťazca Woolworths si všimol niečo, čo ho poriadne vydesilo.

Harry si pôvodne pochutnával už na treťom kúsku, ktorý mu kúpila jeho mama Maureen počas návštevy v Darwine. Kým prvé dva rožky zjedol bez problémov, pri treťom sa pred jeho očami objavil neželaný „prídavok“. „Takmer sa povracal,“ opísala situáciu pre news.com.au jeho 64-ročná mama. Pri kontrole balenia našli ďalšie červy aj v inom kuse.

Maureen bought cheese & bacon rolls at Woolies Coolalinga on 8 Aug. Mid-bite, a maggot fell onto her phone. She checked the pack, there were more inside that roll and another one in the bag. She took it back to the store, but supervisors didn’t pull other packs off the shelves. 🎧 Voices are AI-generated to protect privacy and bring stories to life. Case details and images are from the consumer.

Mladík našťastie neutrpel zdravotné problémy, no Maureen hovorí o traumatickom zážitku. Balenie vrátila späť do predajne Woolworths v Coolalinge, no podľa jej slov zamestnanci nevedeli, ako v takejto situácii postupovať. Odmietli tiež stiahnuť ďalšie balenia z regálov.

Od supermarketu nedostala žiadnu kompenzáciu

Hovorca Woolworths reagoval, že spoločnosť berie kvalitu potravín a bezpečnosť zákazníkov veľmi vážne a za incident sa zákazníkovi ospravedlnila. Podľa vedenia obchodu bol výrobok upečený v Sydney a do Darwinu dorazil zmrazený. Prípad bol vydaný regulačnému oddeleniu na vyšetrovanie. Maureen napriek ospravedlneniu hovorí, že od supermarketu nedostala žiadnu kompenzáciu a chýba jej transparentnosť. „Nejde mi o peniaze. Chcem vedieť, ako vyšetrovanie prebieha a čo sa s tým robí. Pomohlo by mi to znovu nadobudnúť dôveru v ich produkty,“ dodala.

