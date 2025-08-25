Pondelok25. august 2025, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Tento pohyb vášho psa hovorí viac než tisíc slov: Odborník odhalil dojemnú pravdu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Ak sa váš pes naťahuje v okamihu ako otvoríte dvere, nejde len o obyčajný pohyb po spánku, či odpočinku. Veterinár Alex Crow z The Net Vet má pre takéto správanie vášho štvornohého miláčika iné vysvetlenie, ktoré určite poteší každého majiteľa psa.

Víta vás váš pes s prednými labkami natiahnutými dopredu, zdvihnutými bokmi a vrtiacim chvostom? Podľa veterinára Alexa Crowa to nie je to len náhoda. „Nie je to len obyčajné prebudenie zo spánku. Je to znak toho, že sa váš pes cíti v bezpečí, je uvoľnený a šťastný, že ste doma,“ uviedol na TikToku a poznamenal, že ide o „privítacie natiahnutie.“  Alex doplnil, že psy sa môžu natiahnuť aj preto, aby si „uvoľnili stuhnuté svaly“, ale ak to robia okamžite po vašom návrate, ide o zámer. „Je to ich verzia pokojného, priateľského pozdravu a ak ste na to niekedy reagovali pochvalou, pravdepodobne ste toto správanie posilnili bez toho, aby ste si to uvedomili,“ vysvetlil odborník.

Pozor na tento typ natiahnutia! 

Upozornil však, že nie každé natiahnutie znamená náklonnosť. Ak má pes pritlačené brucho k zemi, môže to signalizovať nepohodlie alebo bolesť. Podľa jeho slov je dobré „mať toto správanie pod dohľadom“ a v prípade pochybností kontaktovať veterinára. „Vo väčšine prípadov je to však len spôsob, akým vám pes hovorí ‚ahoj‘.“ V komentároch pod videom sa ozvali aj majitelia psov. Jeden napísal: „Vždy som si myslel, že to robia, lebo vedia, že ich idem zobrať na prechádzku.“ Ďalší doplnil: „Áno! Každé ráno, keď zídem dole, čaká na mňa. Keď otvorím dvere, vyskočí, natiahne sa na mojej nohe a veľa ho škrabkám, potom ho zdvihnem, aby som ho objal a dal mu pusinky. Boston teriér.“ Tretí pokračoval: „Veľké natiahnutie musí byť medzinárodná vec. Všetci to predsa hovoríme vo svojom jazyku, nie? Aspoň ja áno.“

Možno sa váš domáci miláčik iba nudí

Niektorí dodali, že podobné správanie majú aj mačky. Podľa Hill’s Pet si zvieratá, rovnako ako ľudia, niekedy potrebujú ponaťahovať svaly, či už po dlhom spánku, alebo ako hravé gesto. Natiahnutie môže signalizovať aj nudu, často spojenú s tým, že si pýtajú pozornosť. V takých prípadoch pomôže prechádzka alebo spoločná aktivita doma či v záhrade. Časté naťahovanie však môže znamenať aj problém, ako napríklad natiahnutý sval, bolesť kĺbov alebo artritídu. Ak pes stále naťahuje jednu konkrétnu časť tela a pôsobí spomalene, je potrebné navštíviť veterinára.

Naťahovanie môže súvisieť aj s bolesťami brucha. Vtedy sa pes môže natiahnuť tak, že zadok má zdvihnutý, predné labky pritlačené k zemi a zostáva v tejto polohe dlhší čas, často o samote. Môže pri tom kňučať alebo odmietať dotyk. Ak sa zároveň hrbí a má chrbát vtiahnutý dohora, ide tiež o znak bolestí brucha a to je už vážny dôvod na veterinárne vyšetrenie.

