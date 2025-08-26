Utýraného psa vyhodil majiteľ z auta! FOTO našli ho v zúboženom stave: Verdikt súdu ľudí pobúril

POPRAD - Okresný súd v Poprade vyniesol rozsudok v závažnom prípade týrania zvierat. 41-ročný muž z obce Ihľany v okrese Kežmarok bol uznaný vinným za prečin týrania zvierat a odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov.
Odsúdený sa dopustil krutého činu v roku 2024, keď dlhodobo držal psa plemena slovenský čuvač priviazaného masívnou oceľovou reťazou. Reťaz bola pripevnená okolo krku zvieraťa spôsobom, ktorý mu spôsoboval neustálu bolesť a utrpenie. Následkom tohto neľudského zaobchádzania pes utrpel hlboké tržné rany a poškodenie svalstva.
Situácia sa ešte zhoršila, keď sa páchateľ pokúsil psa zbaviť. Odviezol ho na odstavnú plochu pri obci Bušovce, kde ho zanechal bez prístupu k potrave a vode. Našťastie, v marci 2024 hliadka Obvodného oddelenia PZ Spišská Belá psa objavila a okamžite zabezpečila jeho prevoz na veterinárnu kliniku.
Vďaka profesionálnej práci policajtov z enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ sa podarilo páchateľa vypátrať a usvedčiť. Toto sa podarilo napriek tomu, že pes nebol označený čipom, čo značne sťažilo identifikáciu majiteľa.
Verejnosť ostala kvôli verdiktu pobúrená, mnohí volajú po prísnejších sankciách pre páchateľov takýchto činov. "Zas a opäť len podmienka. Kým sa nezačne reálne napĺňať trest odňatia slobody za takéto činy, tak to bude stále pokračovať," hromží Slovenka. "Podmienka nie je trest," reaguje ďalší.