Odborníčka radí: TÁTO ingrediencia z kuchyne navždy zničí pleseň vo vašej práčke! Trik za pár centov!

LONDÝN - Pleseň v práčke trápi mnohých z nás, ale riešenie môže byť jednoduchšie a lacnejšie, ako si myslíte. Austrálska „cleanfluencerka“ Chantel Milaová, známa ako Mama Mila, vám poradí, ako sa zbaviť zatuchnutého zápachu a špiny pomocou lacných prípravkov a k tomu pridala aj ďalšie šikovné tipy na žiarivo čistú domácnosť.
Pleseň v práčke sa často tvorí v jej vnútri a to najmä na gumovom tesnení v dôsledku kombinácie vlhkosti, nedostatku vetrania a zvyškov organických látok z pracieho prostriedku, informuje Daily Mail. Podľa Chantel Milyovej z Melbourne, ktorú na TikToku sleduje 1,6 milióna ľudí pod menom Mama Mila, sa dá tento problém rýchlo vyriešiť pomocou dvoch prírodných a lacných produktov: bieleho octu a esenciálnych olejov.
Pod videom, ktoré si pozrelo takmer 40-tisíc ľudí, sa spýtala: „Kedy ste naposledy dôkladne vyčistili svoju práčku? Ak vaše oblečenie zatuchnuto zapácha, možno za to môže práve práčka!“ Metódu čistenia opísala ako jednoduchú a sľubuje, že oblečenie bude po jej použití voňať sviežo. Chantel uviedla: „Zmiešajte jeden pohár bieleho octu a 20 kvapiek čajovníkového alebo klinčekového oleja.“ Namiesto jednoduchého utretia plesnivých miest handrou odporúča zdĺhavejší postup. Uvádza, že je lepšie namočiť handričky do zmesi a priložiť ich na gumové tesnenie.
Riešeniu treba dať čas, aby účinkovalo, zatiaľ čo vy môžete urobiť ďalšie čistiace práce. Kým je tesnenie namočené, mali by ste „vyprázdniť čerpadlo od stojatej vody a vyčistiť filter, lebo nikdy neviete, aké prekvapenia v ňom nájdete.“ Zároveň je práve toto vhodná chvíľa vybrať zásobník na prací prostriedok a dôkladne ho umyť horúcou vodou. Po dokončení týchto krokov treba gumové tesnenie poutierať, aby ste odstránili pleseň a spóry. Nakoniec, pre navrátenie pôvodného lesku, odporúča Chantel spustiť v práčke prázdny cyklus s pohárom bieleho octu.
Ako odstrániť nečistou a mastnotu z okien?
Predtým sa influencerka podelila o tri praktické triky, ako udržať domácnosť žiarivo čistú a bez prachu: Čisté okná bez šmúh budete mať vtedy, ak zmiešate štyri poháre vody, dva poháre octu a pol pohára saponátu na riad. Zmes nanesiete na sklo a stiahnete stierkou. „Táto kombinácia účinne odstraňuje nečistoty a mastnotu z okien,“ povedala. Odmasťovanie v kuchyni je podľa jej slov jednoduchšie, ak utriete povrchy roztokom z polovice vody, polovice octu a lyžice citrónovej šťavy.
A nakoniec: Prach zachytíte vtedy, ak na ťažko dostupných miestach, ako je napríklad vnútro tienidiel, použijete odžmolkovač. Jej video nazbieralo desaťtisíce videní a nadchlo mnohých z jej viac ako 900-tisíc fanúšikov. „Prvé riešenie by som použila aj v kuchyni. Saponát na riad je pre mňa jediný, ktorý si poradí s mastnotou,“ súhlasil jeden z nich. Chantel si vybudovala veľkú základňu fanúšikov vďaka trikom na čistenie a organizáciu domácnosti. V minulosti napríklad ukázala menej známe tipy, ako udržať čižmy ako nové, urýchliť schnutie bielizne alebo odstrániť škvrny od make-upu z oblečenia.
Ďalšie obľúbené typy
- Vodoodolné topánky: pred odchodom z domu aplikujte na kožené topánky kokosový olej alebo včelí vosk.
- Menej pokrčená bielizeň: vložte do sušičky kocky ľadu alebo vlhký uterák, lebo para zredukuje záhyby a netreba žehliť.
- Škvrny od make-upu: na biele oblečenie naneste penu na holenie a odstráňte ich kefkou.
Príspevok mal viac ako 2,7 milióna videní a stovky komentárov. „Presne tento trik na make-upové škvrny som potrebovala!“, napísala jedna z komentujúcich. „Ooh, o holiacej pene som nemala ani potuchy!“ napísala pod jej videom ďalšia. „Skvelý nápad, vyskúšam kokosový olej na svoje kožené topánky,“ odpovedala iná.
Neuveríte, čo spôsobilo zrušenie letu: VIDEO Táto žena má za sebou najtrápnejší zážitok v živote!
Tipy na udržiavanie čistej domácnosti od inej odborníčky
Expertka na odstraňovanie neporiadku Michelle Ogundehinová v relácii Woman's Hour upozornila, že mnohí ľudia pri triedení vecí postupujú príliš rýchlo. Podľa nej treba ísť „pomaly“ a krok za krokom. „Nie je to o tom, že všetko okamžite vyhodíte a chcete mať prázdne povrchy,“ vysvetlila. „Začnite napríklad jednou zásuvkou. Tie sú často skrytými jamami hrôzy, kam všetko natlačíme a zatvoríme.“ Neporiadok pôsobí ako psychická záťaž. „Vizuálny chaos je vyčerpávajúcejší, než si uvedomujeme, pretože naše mozgy neustále spracúvajú okolie. Veci by mali rozprávať váš príbeh, ale je potrebné nechať si len tie, ktoré majú pozitívny význam. Milujem svoje veci, mám ich veľa a myslím si, že sú ako talizmany nášho života. Rozprávajú náš príbeh, ale kľúčom je obklopiť sa tými, ktoré rozprávajú príbeh, ktorý chceme, aby rozprávali. Ide skôr o súdržnosť ako o chaos pri triedení týchto vecí a potom si necháte len tie, ktoré majú pre vás veľmi pozitívny význam.“