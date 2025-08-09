Šokujúce odhalenie: Cukety vo vašej záhrade môžu byť smrteľne jedovaté! TAKTO ich spoznáte!

BRATISLAVA – Cukety sú mimoriadne obľúbenou zeleninou v letnom období. Pre záhradkárov je pomerne jednoduché ich vypestovať a receptov na ich využitie je neúrekom. Málo ľudí ale vie, že v ojedinelých prípadoch si môžete privodiť aj nepríjemnú otravu. V ktorých? Prinášame vám pár tipov, podľa ktorých môžete spoznať, že vaša cuketa je jedovatá.
Cuketa je mimoriadne zdravá a univerzálna zelenina. Hodí sa nielen do placiek, polievok, ale aj do koláčov. A hoci obsahuje menej vitamínov (najviac vitamín A), telu poskytuje drahocenné minerály, ktoré naše telo potrebuje, informuje magazin.recepty.cz.. Cukety sú nenáročné na pestovanie a aj pri minimálnej starostlivosti môžu záhradkári zbierať bohatú úrodu.
Obozretní buďte najmä pri domácich plodoch
Málokto ale vie, že práve domáce plody môžu skrývať nebezpečné chemické látky nazývané kukurbitacin. Ten obsahujú aj uhorky či tekvice. Táto látka chráni rastlinu pred hmyzom, ale aj pred chorobami a pre človeka môže byť toxická. A to aj v prípade, že cuketu vypražíte, upečiete, či dlho povaríte.
Ako spoznať jedovatú cuketu
Jedovatú cuketu spoznáte veľmi jednoducho. Stačí keď do nej zahryznete v surovom stave. Pokiaľ chutí priveľmi horko, cuketu vyhoďte. Tieto jedovaté kusy sa vyskytujú najmä pri cuketách vypestovaných z vlastnej záhrady, a to najmä z vlastných semienok. Dôležité je ale nekonzumovať ani prezreté plody a okolie stopiek. Prevenciou môže byť aj konzumácia plodov, ktoré sú menšie (do 20 cm). Pri veľkých plodoch neodstránite horkosť ani pri dlhšom varení, či pečení a nepomôže vám ani soľ, korenie, či bylinky.
Príznaky otravy
Príznaky otravy sa prejavia už niekoľko hodín po konzumácii. Sprevádza ich hnačka, kŕče, či zvracanie. Kŕče môžu trvať aj niekoľko dní. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj korozívne účinky na tráviaci trakt. Po konzumácii horkých tekvíc sú však príznaky závažnejšie. Tieto príznaky potvrdila aj MUDr. Kateřina Kotíková, Ph.D., vedúca lekárka z pražského Toxikologického informačného strediska. Tá uviedla, že v zriedkavých prípadoch môže dôjsť až k smrteľnej otrave.
Posledný smrteľný prípad
Posledný prípad je evidovaný z roku 2014, keď v nemeckom Hildesheime zomrel dôchodca po konzumácii gulášu z cukiet. Pri podozrení na otravu jedovatými cuketami je potrebné dodržať zvýšený príjem tekutín a vhodná je aj diéta s nízkotučnými jedlami (ryža, suché pečivo a banány). Pri vážnejších prípadoch je potrebné obrátiť sa na lekársku starostlivosť.