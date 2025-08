Skúsená odborníčka radí: VIDEO Ovocie a zelenina vydržia trikrát dlhšie ak dodržíte týchto pár trikov!

(Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Možno to poznáte, prídete z obchodu, odložíte nákup do chladničky, no už o pár dní je zelenina zvädnutá a ovocie takmer hnilé. Cena potravín stúpa a tak je mimoriadne frustrujúce ak sa potraviny pokazia skôr, ako ich stihnete spracovať. Prinášame vám preto pár tipov od šikovnej odborníčky, ktorá sa s nimi podelila na sociálnej sieti.

Podľa Lyssi Louiseovej, ktorá sa so svojimi tipmi pochválila na sociálnej sieti stačí pár jednoduchých trikov a trvanlivosť vašich potravín sa predĺži a zároveň nebudete plytvať peniazmi, informoval britský denník the Sun. „Ukážem vám, ako udržím ovocie a zeleninu trikrát dlhšie,“ napísala v úvode videa.

"Hlavné je vybrať všetko z malých plastových vrecúšok", pokračuje. Prvý tip sú hríby, ktoré vybrala z plastového obalu a vložila do papierového vrecúška, aby absorbovalo vlhkosť. „To pomáha zabrániť tomu, aby zmäkli,“ dodala. Ďalej odporučila, uschovať si poháre z džemu, či z omáčky na cestoviny a do pohárov uložiť paradajky, alebo drobné ovocie.

Listy špenátu vydržia dlhšie čerstvé, ak ich dáte do misky a pridáte k nim papierovú utierku. Rovnako ako pri hríboch aj tu má utierka svoju úlohu a absorbuje vlhkosť. Prebytok špenátu zas môžete vložiť do mrazničky a použiť pri varení. Zeleninu s koreňom skúste vložiť do pohára s vodou, vydrží dlhšie chrumkavá a čerstvá (šalát, jarná cibuľka). „Sľubujem vám, že vám potraviny vydržia oveľa dlhšie,“ dodala. Mnohých ľudí jej jednoduché triky ohromili a dodali, že ich určite vyskúšajú. Lissa odpovedala: „Zistila som, že to urobí veľký rozdiel v tom, koľko vecí vyhadzujem.“ Vyskúšate ich aj vy?