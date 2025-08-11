Pondelok11. august 2025, meniny má Zuzana, zajtra Darina, Dárius, Dária

Neuveríte, čo spôsobilo zrušenie letu: VIDEO Táto žena má za sebou najtrápnejší zážitok v živote!

Mladá žena odstavilo lietadlo pre neutíchajúce črevné problémy
Mladá žena odstavilo lietadlo pre neutíchajúce črevné problémy (Zdroj: TikTok/meghanreinertsen, gettyimages)
NEW YORK – Meghan Reinertsenová, vášnivá cestovateľka, sa na sociálnej sieti zdôverila s pomerne bizarnou situáciou. Pri lete so spoločnosťou United Airlines mala takú nevoľnosť a črevné problémy, že pilot bol nútený zrušiť ďalší let lietadla a cestujúcim zabránila použiť toaletu.

„Sama som zrušila let z Indianapolisu,“ ospravedlňujúco oznámila Reinertsenová, začínajúca herečka a vášnivá cestovateľka pre viac ako 20 miliónov divákov na TikToku. Pri ceste z Portugalska späť do USA na filmovú premiéru došlo „hlboko v jej útrobách k mimoriadnemu rozruchu“. Podľa jej slov skonzumovala večer pred odletom nedopečený hamburger, ktorý spôsobil na palube lietadla horor, informuje New York Post.

Na palube vracala viac ako dvadsaťkrát a pre záchvat nekontrolovateľnej hnačky bola spoločnosť United Airlines nútená zrušiť ďalší let. „Spotila som sa, plakala a mala som neznesiteľné kŕče,“ uviedla Meghan, ktorá na tento zážitok spomína už s úsmevom. Počas celého letu striedavo vracala, vyprázdňovala sa a nebola schopná odísť z toalety. Dnes vie, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o otravu jedlom.

Z lietadla Reinertsenová odišla na invalidnom vozíku a lietadlo bolo presunuté na dôkladné čistenie. V hotelovej izbe jej problémy pretrvávali, no čo ju trápilo viac bola hanba a trápna situácia s odstavením lietadla. „Ten let zrušili kvôli mne. Prišli ľudia z oddelenia a museli ho vydezinfikovať, pretože nevedeli, či nešlo o nejakú  chorobu,“ upresnila. „Som biologicky nebezpečná,“ dodala so smiechom.

Viac o téme: LietadloHnačkaLetČrevné problémyNew York
