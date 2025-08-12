POZOR nenechávajte tieto bežné predmety v aute: V horúčavách môžu spôsobiť nečakaný požiar!

LONDÝN - Počas tohtoročného leta zasiahlo Spojené kráľovstvo už viacero vĺn horúčav a ďalšia má prísť v najbližších dňoch. Odborníci preto vyzývajú vodičov, aby skontrolovali obsah svojich áut a odstránili z nich predmety, ktoré môžu byť v extrémnom teple nebezpečné.
Hoci je všeobecne známe, že v horúcom aute nikdy netreba nechávať ľudí či zvieratá, automobilový špecialista z profilu Capturing Cars na TikToku upozorňuje, že rizikové môžu byť aj iné bežné veci. Prinášame vám podľa britského denníku Mirror zoznam vecí, ktoré by ste určite nemali nechávať v aute počas horúceho dňa.
Plastové fľaše s vodou – V horúčavách môžu uvoľňovať látky ako BPA a stať sa živnou pôdou pre baktérie. Navyše dokážu sústrediť slnečné lúče a spôsobiť požiar. Odborník odporúča radšej používať opakovane plniteľné fľaše.
Slnečné okuliare – Ak ich necháte na palubnej doske, teplo a priame slnko môžu zdeformovať plastové rámy alebo popraskať sklá.
Opaľovací krém – Vysoké teploty znižujú účinnosť ochranných látok. Najlepšie je uchovávať krém doma na chladnom a suchom mieste a do auta si ho vziať len pri potrebe.
Lieky – Väčšina medikamentov, vrátane paracetamolu, ibuprofénu či inzulínu, má byť skladovaná pri teplote 15–25 °C. V horúcom aute môžu stratiť účinnosť.
Powerbanky a mobilné telefóny – Elektronika sa môže prehriať a poškodiť, v extrémnych prípadoch dokonca explodovať. Odborník odporúča uchovávať prenosné nabíjačky a mobily mimo priameho slnka, napríklad v tieni batožinového priestoru.
Neuveríte, čo spôsobilo zrušenie letu: VIDEO Táto žena má za sebou najtrápnejší zážitok v živote!
Podľa špecialistu platí jednoduché pravidlo: ak by ste danú vec nechceli nechať na priamom slnku doma, nenechávajte ju ani v rozhorúčenom aute.