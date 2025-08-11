Chorvátsko varuje turistov pred žltými bójkami pozdĺž pobrežia: FOTO Nedotýkajte sa ich!

ZÁHREB – V Jadranskom mori sa pred tohtoročnou sezónou objavili žlté bójky. Pozdĺž chorvátskeho pobrežia ich umiestili ochrancovia zvierat a turistov upozorňujú, že sa k nimi vôbec nemajú približovať.
Tieto bójky sú súčasťou projektu na ochranu mimoriadne vzácneho živočícha, ktorému by čoskoro hrozilo vyhnutie. Podľa portálu Dnevnik sa odborníci týmto spôsobom snažia zachrániť kyjovku šupinatú (Pinna nobilis), známu aj ako perlotvorku. Táto mušľa patrí medzi najväčšie lastúrniky v Stredozemnom mori.
Ochranári tak varujú miestnych aj dovolenkujúcich, aby sa k týmto bójkam nepribližovali. Bójkami totižto označujú lokality, kde sa vzácna kyjovka vyskytuje. Tento vzácny druh svojim spôsobom stravovania filtruje a čistí vodu. „Postavili sme špeciálne zberače, ktoré majú pomôcť mladým jedincom v Jadranskom mori. Ide o malé krehké larvy a my dúfame, že svoje nové hniezda príjmu,“ uviedli na Facebooku zástupcovia Verejného prírodného inštitútu.
Pretože ide o zraniteľné a vzácne jedince, je mimoriadne dôležité, aby tieto zberné miesta boli priviazané k bójkam, čím sa zaistí maximálny kľud. „Apelujeme na všetkých ľudí, aby sa k žltým bójkam s označením nepribližovali a nedotýkali sa ich. A predovšetkým, nekotvite tu svoje lode!“ dodali.