NEUVERITEĽNÉ, v čom sa vybral muž na turistiku: VIDEO zo Sněžky sa stalo hitom internetu!

SLIEZSKO – Virálne video zachytil jeden z návštevníkov Sněžky, najvyššieho vrchu v Krkonošiach, Sudetách, Sliezsku aj v celom Česku. Nahrávku videlo už viac ako 130 000 ľudí a pod videom vypukla lavína komentárov.
Video zobrazuje turistu zostupujúceho zo Sněžky v letnej obuvi. Podľa odborníkov ide o čistý hazard so zdravím. „Táto obuv neposkytuje stabilitu, ktorá je v horách mimoriadne dôležitá,“ uviedli. Zdá sa však, že aj napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorí sa tým príliš netrápia, informuje web o2.pl.
Používatelia internetu zostali z turistu v nemom úžase. „Hory sú hory a radšej by som mal normálne tenisky, v šľapkách si pomerne ľahko vykĺbite členok,“ napísal jeden z nich. „Ľudia si nevážia zdravie,“ napísal ďalší. No našli sa aj takí, ktorí v správaní muža nevidia problém.
„Neviem v čom je problém, je to nenáročná trasa a išiel by som aj v žabkách,“ napísal jeden z nich. Sněžka každoročne priťahuje davy ľudí a to nielen skúsených turistov, ale aj úplných začiatočníkov. V lete výstup na vrchol z poľského Karpacza alebo českého Peca nevyžaduje odbornú prípravu, no je potrebné zdôrazniť, že stále ide o hory a trasa je kamenistá, strmá a počasie môže byť premenlivé.
Horskí záchranári preto upozorňujú, že ignorovanie hôr je tá najľahšia cesta k nehodám. Aj zdanlivo ľahká trasa môže skončiť zranením. Bez ohľadu na skúsenosti je preto potrebné byť rozumný a zaobstarať si pevnú, turistickú obuv.