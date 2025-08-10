Makarska vyhlásila vojnu vypočítavým turistom: FOTO Rezervácie miest osuškami už neprejdú!

MAKARSKA – Miestni obyvatelia sa búria. Turisti na obľúbenej pláži si neváhajú obsadiť miesta ešte pred východom slnka a zabrániť tak ďalším turistom či miestnym prístup. Polícia s dobrovoľníkmi sa rozhodla zakročiť.
Každé ráno preto začína netradičná akcia. Policajná jednotka s dobrovoľníkmi prechádza po pláži, vracia plážové ležadlá na miesta a zbiera osušky. Cieľom tejto akcie je zabezpečiť spravodlivosť pre všetkých (miestnych aj turistov).
Dôkazom je aj video, ktoré sa objavilo na sociálnej sieti. V meste Makarska je takéto správanie turistov považované za hrubé porušenie pravidiel verejnej pláže. A hoci môžu byť niektorí turisti proti, v konečnom dôsledku tento krok prispieva k rovnakým právam pre všetkých.
„Niektorí návštevníci bohužiaľ nerešpektujú pravidlá a preto by sme im radi pripomenuli, že rezervácia miesta pomocou osušiek nie je povolená,“ napísali na stránku Makarski Komunalac. Pripomenuli, že dobrovoľníci aj polícia upravujú aj plastové lehátka, ktoré súkromní majitelia na plážach prenajímajú. Tie majú byť na konci dňa poukladané.