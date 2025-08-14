Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

Vydesení ľudia na pobreží v Chorvátsku: FOTO Našlo sa čosi odporné! TOTO musí skončiť

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
ZADAR - Fotografie z chorvátskeho Sreseru na Pelješci spustili vlnu pohoršenia. Odborníci varujú, že ide o ohrozený druh žraloka, ktorému v Jadrane hrozí vážny úbytok.

Na chorvátskom polostrove Pelješac sa obyvatelia aj turisti stali svedkami scény, ktorá vyvolala znechutenie aj hnev. V plytkej vode pri obci Sreser sa objavilo niekoľko odseknutých hláv žralokov a časti ich vnútorností. Fotografie krvavého nálezu, ktoré získal portál Morski.hr od miestneho čitateľa, okamžite vyvolali otázky, či by takéto praktiky nemali byť v Chorvátsku zakázané.

„Vážení, je toto normálne? Niekto evidentne lovil žraloky a hlavy spolu s vnútornosťami hodil do plytkej vody v Sresere,“ uviedol autor snímok v sprievodnej správe pre Morski.hr.

 

Lov povolený, druh ohrozený

Podľa zistení médií išlo o druh žraloka Mustelus punctulatus. Tento druh je v Chorvátsku síce možné loviť, no v Jadrane je podľa odborníkov ohrozený. Situáciu pre Dnevnik.hr komentoval Andrej Gajić, jeden z popredných svetových expertov na žraloky.

„Ide o druh, ktorý je v Jadrane jednoznačne ohrozený a minimálne má status zraniteľného. Na juhu sa loví denne vlečnými sieťami v hĺbkach 50 až 150 metrov, ale aj inými nástrojmi v hĺbkach od 5 do 50 metrov. Často sú cieľom lovu gravidné samice,“ vysvetlil Gajić.

Regulácie nestačia

Gajić upozornil, že tieto žraloky sa v Dalmácii objavujú pomerne často, no súčasné pravidlá ich ochrany sú nedostatočné. „Okamžite by sa mala zaviesť minimálna povolená veľkosť úlovku, ktorá je napríklad v Albánsku 30 centimetrov – čo je, paradoxne, menej než veľkosť práve narodených jedincov,“ dodal.

Pre Dnevnik.hr tiež opísal, ako sa snaží zachraňovať mláďatá: „Mnohokrát sme vykonali umelú inkubáciu plodov z mŕtvej matky a vypustili ich späť do mora.“ Podľa neho súčasný spôsob rybolovu zásadne prispieva k poklesu populácie tohto druhu.

Alarmujúce čísla

Štatistiky sú neúprosné – každoročne padne za obeť ľudskej činnosti približne 100 miliónov žralokov. Príčiny siahajú od priameho lovu a nadmerného rybolovu až po náhodné úlovky či dopyt po produktoch, ako je polievka z plutiev. Globálna populácia žralokov sa za posledných 50 rokov znížila o približne 70 %.

Napriek tomu žraloky podľa dát ročne spôsobia iba šesť až osem smrteľných útokov na ľudí. Odborníci tak zdôrazňujú, že hrozba pre ľudí je zanedbateľná – oveľa väčším rizikom sú ľudia pre žraloky.

Miestni žiadajú zásah úradov

Pre obyvateľov Pelješca je takýto nález šokom. „Toto sa nesmie stať bežnou vecou. More nie je odpadkový kôš,“ vyhlásil jeden z miestnych rybárov pre Morski.hr. Zatiaľ však nie je jasné, či a kedy chorvátske úrady zavedú prísnejšie opatrenia na ochranu ohrozených druhov žralokov.

Domáce
Podivná nehoda v Bratislave! Chodec a dvaja cyklisti a ich IDENTITA je ZÁHADOU: Polícia zverejnila FOTO muža v kóme
Kristýnu denne zneužíval otčim
Zahraničné
Kristýnu denne zneužíval otčim od jej 12 rokov: Kričala od bolesti a predstavovala si rozprávky! Emotívna SPOVEĎ

Ďalšie zo Zoznamu