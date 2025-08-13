Keď sa sen zmení na turistickú nočnú moru: Z obľúbenej pláže je preplnené smetisko, miestni sa búria!

MALORKA - Kedysi pokojná zátoka Caló des Moro na Malorke bola ukrytým klenotom s tyrkysovou vodou a zlatým pieskom. Videá a príspevky na TikToku však denne lákajú tisíce návštevníkov, ktorí za sebou nechávajú uprostred malebnej prírody odpad a neporiadok. Miestni obyvatelia bijú na poplach a protestujú proti ničivému náporu masového turizmu.
TikTok sa stal hlavným zdrojom odporúčaní pre väčšinu z nás a podľa jeho tipov si vyberáme reštaurácie, hotely alebo aj dovolenku v zahraničí. Keď sa však šíria informácie o skrytých krásnych lokalitách, často to končí chaosom a neporiadkom. Jedným z takých miest je Caló des Moro na Malorke. Kvôli viac ako tisícom príspevkov na TikToku s viac než 10 miliónmi pozretí, sa kedysi opustený kúsok prírodnej krásy zmenil na miesto preplnené turistami pokryté odpadkami, informoval portál indy100.com.
Táto zátoka na južnom pobreží ostrova je známa svojou jasne modrou vodou a zlatým pieskom, obklopená rozľahlými útesmi a zeleňou. Kedysi málo známe miesto je teraz plné turistov, ktorí čakajú v rade, aby sa tam dostali. Starostka Maria Ponsová minulý rok uviedla, že na toto miesto denne prichádzalo až 4 000 ľudí a 1 200 vozidiel.
Materiály propagujúce pláž ako turistický cieľ boli následne odstránené z webovej stránky miestnych úradov. Situácia sa zhoršila natoľko, že miestni obyvatelia usporiadali niekoľko protestov, vrátane minuloročnej akcie, ktorej sa zúčastnilo 300 aktivistov. Realitu aktuálne dokumentuje nové video na TikToku, ktoré porovnáva, ako sa pláž prezentuje na Instagrame, s tým, ako vyzerá v skutočnosti s plastovými fľašami a taškami rozhádzanými po okolí.
„A ľudia sa čudujú, prečo miestni protestujú proti nadmernému turizmu,“ komentoval jeden používateľ. „Neznášam ľudí. Bola som tu po prvý raz asi pred siedmimi rokmi, ešte predtým, ako sa to stalo hitom sociálnych sietí, a bolo to nedotknuté. Je hanba, že niekto dokáže zničiť niečo také krásne,“ pridala ďalšia osoba. „Sú to turisti, ktorí toto robia Malorke. Je to nádherný ostrov s úžasnými ľuďmi a oni by svojej krajine toto neurobili,“ napísal tretí komentujúci.