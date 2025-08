Nebudete veriť, čo táto žena našla pod posteľou v hoteli: VIDEO Jej dovolenka sa zmenila na HOROR!

Žena našla pod posteľou cudzieho muža, dodnes trpí posttraumatickou stresovu poruchou (Zdroj: TikTok/natalisi_)

TOKIO - To, čo malo byť pokojným začiatkom dovolenky, sa pre Natali Khomenkovú zmenilo na desivý zážitok, ktorý si bude pamätať do konca života. Thajčanka sa v marci vybrala na sólo cestu do Japonska - krajiny, ktorú považovala za bezpečnú. Po príchode sa ubytovala v hoteli, ktorý pôsobil dôveryhodne, a do izby mala prístup len pomocou elektronickej karty.

Prvý deň prebehol bez problémov. No keď sa na druhý večer okolo 19:30 vrátila z prehliadky mesta, po vyzutí a uložení sa do postele zacítila zvláštny pach. „Myslela som si, že ide o vôňu z vlasov alebo posteľnej bielizne. Potom som si však uvedomila, že prichádza spod postele,“ uviedla pre denník The Guardian.

Zo žartu jej napadlo, že by tam mohol ležať mŕtvy človek. Keď sa sklonila, aby sa presvedčila, do očí sa jej zahľadel neznámy muž. „Bol to Ázijčan, vo veku približne 20 až 30 rokov, trochu pri tele, s miskovitým účesom a v čiernom oblečení,“ opísala. Následne začala kričať. Muž sa spod postele postavil, tri sekundy na ňu mlčky hľadel a potom ušiel z izby. „Tie sekundy sa mi zdali ako večnosť. Nevedela som, či ma chce napadnúť, priškrtiť alebo dokonca zabiť,“ priznala.

Privolala hotelovú recepciu aj políciu. Pod posteľou našli powerbanku a USB kábel. Manažment jej však nevedel vysvetliť, ako sa mohol muž do izby dostať. Kamery v hoteli podľa nich neboli a polícia vraj nemala šancu páchateľa vypátrať. Natali sa okamžite presťahovala do iného hotela a požiadala o vrátenie peňazí. Rezerváciu mala cez portál Agoda, ktorý jej ponúkol poukážky v hodnote 178 dolárov (154,31 eur), hoci za tri noci zaplatila 600 dolárov (520,16 eur). Po opakovaných urgenciách hotel nakoniec vrátil celú sumu, no vyšetrovanie nikam nepokročilo.

Zvyšok dovolenky prežila v neustálom strachu. „Nemohla som spať, každú chvíľu som kontrolovala každý kút izby,“ priznala. Po návrate do Thajska začala trpieť úzkosťami a posttraumatickou stresovou poruchou. Od hotela žiadala aj odškodnenie za emocionálnu ujmu vo výške 1 600 dolárov (1387,10 eur), no neuspela – podľa vedenia hotela na to nemali politiku. Dodnes premýšľa, ako sa muž dostal do jej izby a prečo vedel, že tam je sama. „Kedysi som verila, že na svete je viac dobra než zla. Teraz si tým nie som istá,“ dodala.