Efektívnejší systém rezervácií pre cudzincov: Polícia odporúča využívať elektronické služby štátu

BRATISLAVA - Cudzinci, ktorí majú záujem o aktiváciu bezpečnostného osobného kódu (BOK) na svojom doklade o pobyte, nemusia túto požiadavku vybavovať výlučne na oddeleniach cudzineckej polície. Tým, že na týchto pracoviskách policajti evidujú zvýšený záujem o uvedenú službu a dlhšie čakacie lehoty, aktiváciu BOK je možné vybaviť aj na oddeleniach dokladov pri okresných riaditeľstvách Policajného zboru, ako aj v klientskych centrách okresných úradov v rámci celého Slovenska. Informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
„Týmto spôsobom je možné efektívnejšie rozložiť počet žiadostí a výrazne skrátiť čakaciu dobu. Policajný zbor zároveň odporúča všetkým cudzincom, aby si pred návštevou konkrétneho pracoviska overili dostupné termíny a požiadavky na rezerváciu prostredníctvom oficiálnej webovej stránky ministerstva vnútra,“ spresnila Hrabovská.
Držiteľom dokladov s aktivovaným BOK polícia odporúča využívať dostupné elektronické služby štátu. „Upozorňujeme, že pre plnohodnotné využívanie elektronických služieb je potrebné, aby si cudzinec po aktivácii BOK aktivoval aj kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) prostredníctvom portálu www.slovensko.sk,“ doplnila Hrabovská.