V japonskom Nagasaki si pripomenuli 80 rokov od zhodenia atómovej bomby

NAGASAKI - V japonskom Nagasaki si v sobotu pripomenuli 80. výročie zhodenia jadrovej bomby na toto mesto. Starosta Širó Suzuki na ceremónii varoval pred rastúcou hrozbou nukleárnej vojny a vyzval svet, aby sa poučil z histórie a zaistil, že Nagasaki zostane posledným mestom, ktoré bolo cieľom jadrového útoku. Informuje agentúra DPA.
„Táto existenčná kríza ľudstva sa stala bezprostrednou pre každého z nás, ktorí žijeme na Zemi,“ uviedol Suzuki v mierovej deklarácii prednesenej na každoročnom spomienkovom podujatí. Na ceremónii držali minútu ticha o 11.02 h miestneho času, v momente, keď nad Nagasaki 9. augusta 1945 explodovala atómová bomba zhodená Spojenými štátmi. Odhaduje sa, že 40.000 ľudí zahynulo na mieste a najmenej 30.000 ďalších do konca roka podľahlo zraneniam alebo otrave rádioaktívnym žiarením.
Tri dni predtým americké vojenské letectvo zhodilo jadrovú bomb
Tri dni predtým americké vojenské letectvo zhodilo jadrovú bombu na japonské mesto Hirošima, ktoré sa spolu s Nagasaki stali symbolmi hrôz vojny. Japonsko 15. augusta 1945 vyhlásilo kapituláciu a podpísalo ju 2. septembra 1945, čím sa definitívne skončila druhá svetová vojna. Suzuki uviedol, že svet dnes sužuje začarovaný kruh konfrontácie a fragmentácie, ktorý musí byť prekonaný. Zdôraznil, že veľkú silu má občianska spoločnosť, keď poukázal na japonskú organizáciu Nihon Hidankjó, ktorej vlani udelili Nobelovu cenu mieru za úsilie o svet bez jadrových zbraní. Toto hnutie tvoria ľudia, ktorí prežili jadrové bombardovanie Hirošimy a Nagasaki.
Starosta Nagasaki tiež znova vyzval japonskú vládu, aby pristúpila k dohovoru OSN o zákaze jadrových zbraní z roku 2017, čo žiadal aj jeho náprotivok v Hirošime na spomienkovej ceremónii pred troma dňami. Výročie si pripomenul aj generálny tajomník OSN António Guterres. "80 rokov od zdevastovania Nagasaki atómovou bombou spomíname na desaťtisíce ľudí, ktorí zahynuli v jednom okamihu,“ napísal na sociálnej sieti. Vyzval zároveň na úsilie o svet bez nukleárnych zbraní.