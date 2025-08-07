Kontroverzná návšteva Vatikánu: DJ-ka a tatérka čelí kritike za nevhodné oblečenie, polícia ju prikryla plachtou!

VATIKÁN - Návšteva Vatikánu sa pre tridsaťpäťročnú Sabrinu Almeiduovú zmenila na nepríjemný zážitok. Hoci tvrdí, že mala primerané oblečenie, policajti ju vytiahli z radu a donútili prikryť sa plachtou. Celú situáciu označila za ponižujúcu a domnieva sa, že problém nebol v oblečení, ale v predsudkoch.
Vatikán je samosprávne mestský štát, ktorý má prísny dress code (pravidlá obliekania). Členovia stáže, ktorí sú zodpovední za poriadok, majú preto právo odmietnuť vstup nevhodne oblečeným návštevníkom. Sabrina Almeidaová, tatérka a DJ-ka mala podľa vlastných slov pri návšteve Námestia sv. Petra „primerané oblečenie“, ktoré však nevyhovovalo mužom strážiacim poriadok, informuje Mirror.
Kvôli horúcemu počasiu si obliekla krátky čierny overal. Odhalené mala potetované ruky a nohy, čo je v rozpore s vatikánskym dress codom, ktorý vyžaduje, aby mali návštevníci vždy zakryté ramená aj kolená. Na oficiálnej stránke Vatikánu sa uvádza: „Ako náboženská inštitúcia presadzujú skromné oblečenie a zakrytie pokožky, podobne ako iné náboženstvá majú zásady, ktoré určujú vhodné oblečenie. Členovia stráže majú právo odmietnuť váš vstup do mesta a jeho pamiatok, ak nedodržíte dress code a ste nevhodne oblečení.“
Sabrina známa na internete ako Sabrina Boing Boing tvrdí, že keď dorazila na námestie, vytiahli ju z radu a dali jej plachtu, aby sa zakryla. „Nikdy som sa necítila taká ponížená. Nešlo o výstrih ani o to, že by som mala príliš veľa odhalenej pokožky, ale išlo o tvar môjho tela. Keby som nemala krivky, možno by ma pustili. Bola som zmätená, pretože moje oblečenie bolo ešte skromnejšie ako to, čo mali na sebe iné ženy.“ S prekrytím tela plachtou súhlasila, aby neprišla o možnosť návštevy.
Povedala: „Cítila som sa ako múmia, zakrytá od hlavy po píšťaly uprostred horúčav. A nakoniec som priťahovala ešte väčšiu pozornosť, pretože nikto nechápal, prečo mám cez seba tú plachtu. Bolo to, ako keby ma dal niekto do kúta.“ DJ-ka všetko hodnotí ako predsudok maskovaný za pravidlo. „Moje telo bolo vždy vnímané ako problém, aj keď som úplne zakrytá. Je vyčerpávajúce neustále obhajovať, kým si.“
Vatikánsky dress code, ktorý vyžaduje zakryté ramená a kolená pri vstupe do kostolov a posvätných miest, je označovaný za „prísny“ a platí pre všetkých návštevníkov. Na svoju obhajobu uviedla: „Použila som zdravý rozum. Nemala som na sebe nič obtiahnuté, priehľadné a ani nevhodné.“ Svoj príbeh zdieľala na sociálnych sieťach spolu s odľahčeným odporúčaním: „Môj tip: aj keď je horúco, nenoste šortky, inak vám dajú (použitú) plachtu! Nemôžete ukázať ramená, hlavu, koleno ani chodidlo.“ K svojmu príspevku pridala aj niekoľko smejúcich sa emotikonov so slzami. Vatikán sa k tomuto prípadu zatiaľ nevyjadril.