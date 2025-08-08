V centre francúzskeho mesta sa zrútil starý hotel: Na mieste zasahovali hasiči aj policajti

AMIENS - Opustený hotel sa v piatok náhle zrútil v centre mesta Amiens na severe Francúzska, informuje agentúra DPA.
Hasiči prehľadávali trosky s pomocou psov niekoľko hodín, uviedla televízia France 3. V hoteli, ktorý bol zatvorený v roku 2020, sa zrejme nikto nenachádzal, informácie o prípadných obetiach neboli bezprostredne známe.
Záznamy z kamerového systému preukázali, že v čase incidentu sa na chodníku pred hotelom nikto nenachádzal, uviedol pre spomenutú stanicu starosta mesta Amiens Hubert de Jenlis. Na záberoch vidieť, že sa budova úplne zrútila a veľké množstvo trosiek a sutín sa zosunulo na ulicu. Polícia široké okolie incidentu uzavrela a evakuovala desiatky ľudí z okolitých budov, píše DPA.
K explózii došlo okolo poludnia a objavili sa obavy, že mohlo ísť o výbuch plynu, čo sa pôvodne predpokladalo ako možná príčina incidentu. Vo Francúzsku dochádza k zrúteniu starších budov vo veľkých mestách opakovane, píše DPA. Pred dvoma rokmi si ničivý výbuch a následné zrútenie viacposchodovej budovy v centre Paríža vyžiadali dve obete na životoch. Pravdepodobnou príčinou bol unikajúci plyn. Pred dvoma rokmi zomrelo v Marseille osem ľudí, keď sa zrútili dve susedné budovy. V Lille v severnom Francúzsku koncom roka 2022 zahynul muž po zrútení budovy v centre mesta.