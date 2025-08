Zvrhlý inštruktor: Počas letu s padákom obchytkával ženu! Tá sa po pristátí rozplakala

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TUNIS - Na miesto, kde mala zažiť chvíle oddychu, nikdy nezabudne. To, čo malo byť vzrušujúcim adrenalínovým zážitkom, sa pre 52-ročnú Angličanku zmenilo na desivý let plný hrôzy a poníženia.

Michelle Wilsonová, matka troch detí z Anglicka, sa počas dovolenky v Tunisku rozhodla vyskúšať parasailing – populárnu vodnú atrakciu, pri ktorej človeka na padáku ťahá čln ponad hladinu mora. Na jej výnimočný zážitok však do smrti nezabudne. Ako uviedol britský denník The Mirror, stala sa obeťou sexuálneho obťažovania priamo počas letu.

„Kamarátka letela prvá, smiala sa...“

Wilsonová sledovala, ako si tú istú atrakciu pred ňou užila jej priateľka. „Videla som, že medzi ňou a inštruktorom je dostatočná vzdialenosť, smiala sa a vyzeralo to skvelo,“ povedala pre web The Sun. No keď prišla na rad ona, všetko sa zmenilo.

„Muž, ktorý letel so mnou, si začal upravovať postroj. Robil to tak, aby sa dostal bližšie ku mne,“ tvrdí Michelle. „Cítila som, ako mi ťahá za spodný diel bikín a niečo mi hovoril po arabsky. Nerozumela som, ale vedela som, že niečo nie je v poriadku.“

„Omotal sa okolo mňa a pohyboval sa...“

Z toho, čo nasledovalo, zostala otrasená. „Dotýkal sa mojej nohy, obchytkával ma. Mal svoje telo omotané okolo môjho a pohyboval sa smerom ku mne a späť. Bola som bezmocná, viseli sme vysoko nad vodou. Nemala som kam ujsť,“ opísala Michelle roztraseným hlasom.

Po pristátí sa psychicky zrútila. „Začala som plakať. Cítila som sa zneužitá, ponížená a vystrašená. Bol to mladý chalan, mohol mať tak dvadsať,“ dodala.

Nahlásila ho, zatkli ho

Wilsonová incident okamžite oznámila manažérovi vodných športov aj miestnej polícii. Ako informoval The Mirror, útočník bol následne zatknutý. Či bude čeliť obvineniam, zatiaľ nie je známe.

Pre Michelle sa dovolenka v Tunisku skončila traumaticky. To, čo malo byť chvíľou slobody a zábavy, sa zmenilo na zážitok, ktorý si zrejme ponesie po zvyšok života.