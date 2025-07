Chcel si vylepšiť svoju pýchu, skončil bez nej: Nelegálna výplň mužovi zničila život!

(Zdroj: Getty Images)

Podľa údajov Britskej asociácie estetických plastických chirurgov (BAAPS) sa v roku 2024 v Spojenom kráľovstve vykonalo 27 462 estetických zákrokov. Odhaduje sa, že botox alebo výplne si dalo aplikovať takmer 10 000 Britov, informoval LadBible. Čoraz väčšiu popularitu si však získava aj kontroverzná procedúra „Bocox“ – aplikácia výplní alebo botoxu do mužských pohlavných orgánov.

Muži riskujú opuchy, podráždenie, infekcie či dokonca priapizmus

Výplne sa do penisu vpichujú s cieľom zlepšiť prekrvenie, podporiť erekciu alebo zväčšiť objem. No riziká sú podľa odborníkov mimoriadne vysoké – zahŕňajú opuchy, podráždenie, infekcie či dokonca priapizmus (neprirodzene dlhotrvajúcu erekciu). „Len veľmi málo špecializovaných lekárov vie bezpečne vykonať kozmetické zákroky na mužských genitáliách,“ upozorňuje urgentný lekár z Edinburghu Dr. Ben Taylor-Davies pre Daily Record.

Závažné infekcie či dokonca smrť

„Ani špecialistovi by som to neodporučil, nieto ešte pacientovi, ktorý navštívi podozrivú kliniku bez licencie.“ Podľa neho môžu takéto zákroky viesť k závažným infekciám a v niektorých prípadoch až k smrti. Jedným z najextrémnejších prípadov bol muž, ktorému museli amputovať penis v nemocnici v Glasgowe po tom, čo si nechal do tela vpichnúť neznámu vazelínovú substanciu. Nie je však jediný – viaceré lekárske štúdie už v minulosti popísali komplikácie spojené s injekciou vazelíny či parafínu do penisu.

V jednej štúdii z roku 2015 vedci opísali 43-ročného pacienta, ktorý si látku vpichoval sám. Výsledkom bolo rozsiahle poškodenie tkaniva, viacnásobné fistuly, parafínomy a bakteriálna superinfekcia, čo si vyžiadalo rekonštrukčnú operáciu. Ďalší prípad uvádza odborný časopis The Journal of Sexual Medicine, podľa ktorého zákroky na zväčšenie dĺžky či šírky penisu nie sú vedecky overené. Popísali 49-ročného muža, ktorý roky používal podobné injekcie a skončil na pohotovosti s odumieraním kože.