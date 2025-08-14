Zabudnite na dlhoročné mýty: Vedci odhalili telesnú črtu, ktorá môže prezradiť veľkosť mužskej výbavy!

WASHINGTON - Dlhoročné mýty o tom, že veľkosť rúk či nôh určuje veľkosť mužského pohlavného orgánu, dostali nečakaný zvrat. Americká lekárka Jen Caudleová vo videu na YouTube upozornila na štúdiu, ktorá našla inú telesnú črtu s možným prepojením.
„Populárna kultúra nám nahovára, že stačí pozrieť na ruky či nohy a hneď vieme odpoveď. Takto to však nefunguje,“ zdôraznila. Odkázala pritom na japonský výskum z rokov 2015 až 2019, ktorý analyzoval 126 prípadov mužov vo veku 30 až 50 rokov pri forenzných pitvách, informoval portál LadBible. Vedci skúmali ich výšku, váhu a dĺžku penisu – v ochabnutom aj natiahnutom stave.
Výsledky ukázali, že práve veľkosť nosa môže súvisieť s dĺžkou penisu. Podľa Caudleovej ide o prvý výskum, ktorý takúto súvislosť preukázal, no zároveň upozornila na obmedzenia – vzorka bola malá, zahŕňala len japonských mužov v špecifickom veku a výsledky preto nemožno zovšeobecniť. „Je to fascinujúce a stojí za to to ďalej sledovať,“ dodala.
Mnohí muži veria, že ich rozmery sa môžu zväčšiť aj v dospelosti. Urológ a odborník na sexuálne zdravie Jamin Brahmbhatt pre magazín Men’s Health vysvetlil, že rast sa prakticky končí s pubertou.„Najväčší rast nastáva počas puberty, keď stúpa hladina testosterónu. Približne vo veku 18 rokov – teda na konci strednej školy – sú dĺžka aj hrúbka v podstate dané,“ uviedol. Výnimky sú podľa neho zriedkavé.