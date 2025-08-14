Obrovská tragédia: Otec dvoch detí si chcel dať transplantovať vlasy! Pred zákrokom skolaboval a zomrel

ISTANBUL - To, čo malo byť len ďalším krokom k vysnívanému vzhľadu, sa zmenilo na životnú tragédiu. 38-ročný Martyn Latchman z Veľkej Británie zomrel v Turecku po tom, ako chcel v Istanbule podstúpiť svoju druhú transplantáciu vlasov.
Náhla nevoľnosť pred zákrokom
Podľa vyjadrenia kliniky, ktoré priniesol Daily Mail, bol Latchman už vlani v júli úspešne operovaný na rovnakom mieste. Tentoraz mu pred zákrokom urobili kompletné vyšetrenia – krvné testy, röntgen hrudníka aj EKG – a prítomný anesteziológ potvrdil, že je schopný operácie.
Počas prípravnej fázy však prišlo k dramatickému zvratu. „Z doposiaľ neznámych dôvodov sa mu náhle urobilo zle,“ uviedla klinika. Pacienta okamžite previezli do univerzitnej nemocnice s plným vybavením, kde lekári bojovali o jeho život. Ich snaha však vyšla navnivoč.
Vyšetrovanie ako zabitie z nedbanlivosti
Klinika vyjadrila hlbokú ľútosť nad úmrtím a poskytla všetku zdravotnú dokumentáciu tureckým justičným orgánom. Tie prípad vyšetrujú ako podozrenie zo zabitia z nedbanlivosti. Latchman bol otcom dvoch detí a pôsobil ako učiteľ informatiky na akadémii v anglickom Bedforde.
Turecko – magnet pre lacnejšie zákroky
V posledných rokoch sa Turecko stalo vyhľadávanou destináciou pre estetickú chirurgiu. Popularita transplantácií vlasov, ale aj zubných zákrokov prudko stúpa najmä pre výrazne nižšie ceny. Kým vo Veľkej Británii môže transplantácia vlasov stáť až 10-tisíc libier, v Turecku vyjde zhruba na 1 500 libier.
Podľa britských štatistík ročne cestuje do Turecka za lekárskymi zákrokmi viac než milión pacientov.