Podľa odborníka perie väčšina ľudí v práčke NESPRÁVNE: Pozrite, či medzi nich patríte aj vy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak si myslíte, že čistenie oblečenia je také jednoduché ako jeho vhodenie do práčky, mýlite sa - možno nezabíjate baktérie skrývajúce sa vo vláknach. Dr. Chris van Tulleken, 46-ročný odborník z Británie, sa nedávno objavil v relácii BBC Morning Live, kde varoval, že niektorí ľudia pravdepodobne nosia oblečenie plné mikroskopických nečistôt.

Vysvetlil, že teplota je kľúčová pri eliminácii choroboplodných zárodkov, ale vyššia teplota nie je vždy lepšia pre naše šatníky. Dr. van Tulleken, známy svojím nekompromisným postojom k moderným diétam, uviedol, že hoci štandardná práčka môže dosiahnuť teploty až 90 stupňov, nie je to vhodné pre väčšinu náplní a zvyšuje účty za energiu. "Táto teplota zabije všetko. Je to takmer var, no je to zlé pre oblečenie," povedal. Dodal, že ak si ľudia myslia, že ich oblečenie je také špinavé, že potrebuje super horúce pranie, "v tom prípade si musia kúpiť nové oblečenie".

Dr. van Tulleken ďalej vysvetlil, že ak ste vy alebo člen vašej rodiny chorí, je potrebné pranie pri 60 stupňoch na zničenie zodpovedných choroboplodných zárodkov, čo je v súlade s oficiálnym odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie. "Určité baktérie budú zničené. Takže ak máte v dome infekciu, najmä niečo ako norovírus, nastavte teplotu na 60 stupňov spolu s mechanickým čistením a pracím prostriedkom," radí.

Pranie na 40 stupňov je hlúposť

Pokiaľ ide o každodenné pranie, odmieta myšlienku nastavenia práčky na 40 stupňov, ktorá je u väčšiny obľúbené. "Osobne nevidím zmysel v 40 stupňoch, pretože je to príliš horúce na to, aby to bolo lacné, a príliš studené na to, aby to niečo zabilo. Rozhodnite sa pre jedno alebo druhé. Buď horúce alebo studené. 30 stupňov urobí svoju prácu. Je to oveľa lacnejšie," tvrdí.

Dr. van Tulleken tiež uviedol, že on osobne volí ešte nižšiu teplotu - relatívne chladných 20 stupňov - pokiaľ nečistí svoje športové oblečenie. "Musím povedať, že som 20-stupňový chlapík pre všetko okrem môjho cvičebného oblečenia, ktoré ide do teplejšieho prania... ušetrí to 62 percent vašich peňazí v porovnaní so 40 stupňami. Takže to je veľká vec," hovorí.

Nezabúdajte na čistenie práčky

Zdôraznil však, že používa prací prostriedok určený na použitie pri nižších teplotách a je tiež veľmi prísny, pokiaľ ide o hygienu jeho práčky, čo je niečo, čo mnohí ľudia prehliadajú. "Musíte myslieť na čistenie vašich práčiek. Zásobník na prací prostriedok, kde rastie všetka pleseň, môže byť skutočne ťažké vyčistiť. Ja ho dávam do umývačky riadu a potom mechanicky čistím bubon, len handričkou, trochou octu, to funguje. A ak má váš stroj čistiaci cyklus, ktorý ho spúšťa pri vysokej teplote, robte to podľa pokynov výrobcu a potom ho nechajte vyvetrať," uvádza.

Dobrým pravidlom pre čistenie práčky je vyprázdniť filter každé tri až šesť mesiacov, čistiť zásobník na prací prostriedok mesačne, čistiť gumové tesnenie dverí každý týždeň a nechávať dvierka otvorené, keď sa nepoužíva. Špinavá práčka môže spôsobiť, že oblečenie získa nepríjemný zápach plesne, najmä ak sa vlhké oblečenie ponechá v bubne dlhšiu dobu.