Odborníci bijú na poplach: TOTO musíte zmeniť pri praní, inak spíte s baktériami a roztočmi!

LONDÝN – Odborníci sa podelili o pár tipov ako sa starať o posteľnú bielizeň počas leta. Aj keď si mnohí myslia, že pranie na 30 °C je postačujúce, opak je pravdou.
V lete odborníci odporúčajú prať aspoň raz týždenne. Judith Ackersová pre Express.co.uk uviedla, že v lete by tento interval mal byť ešte kratší. „Ak spíte v miestnosti, kde nie je klimatizácia, či máte alergie, dvakrát týždenne je ideálny interval,“ upresnila. Horúce noci znamenajú viac potu, ale aj odumretej kože, ktorá sa hromadí na vašej posteľnej bielizni. Môže to byť ideálnou pôdou pre roztoče či baktérie, dodala.
Upresnila, že v lete potrebuje posteľná bielizeň aj viac starostlivosti. Pranie na nižších teplotách vám síce môže poskytnúť pocit čistoty, no v skutočnosti ste neodstránili ani pot ani zvyšky kože. „Odporúčame prať aspoň pri teplote 40 °C, ak to vaša posteľná bielizeň znesie, občas ju dajte do prania aj pri vyššej teplote, aby ste zabili baktérie a roztoče,“ dodala.
Rovnako je vhodné využiť v lete aj sušenie na vzduchu. Slnečné UV lúče zabijú všetky zostávajúce baktérie a v konečnom dôsledku je toto sušenie aj šetrnejšie k planéte. V prípade silných alergií je vhodnejšie zvážiť použitie sušičky. Poslednou radou podľa odborníčky je dbať na množstvo pranej bielizne. Ak je v práčke priveľa špinavých vecí, vaše plachty sa nemusia vyprať tak ako ste očakávali.