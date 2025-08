Domáci návod na čistenie tenisiek: Jednoduché triky pre dokonalý výsledok, takto zostane práčka aj tenisky celé!

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstockphotos.com)

BRATISLAVA - Určite sa vám to už stalo. Hoci čistíte tenisky pravidelne, zvažujete či dôkladné opratie by im vrátilo zašlú slávu, no neviete ako na to. A hoci hodiť ich do práčky je pomerne jednoduché, riskujete, že si pokazíte nielen práčku, ale aj tenisky. Tieto tipy vám určite pomôžu.

A či už sú vaše tenisky kožené alebo plátené, s týmito radami sa vám podarí udržať ich dokonale čisté. V niektorých prípadoch stačí vziať starú zubnú kefku a jedlú sódu. Podľa odborníčky, ktorá vystupuje na sociálnych sieťach pod názvom „uklidproklid“ k látkovým teniskám postačí cca 100 ml peroxidu vodíka (3%) a 2-3 lyžice jedlej sódy. Vytvoríte hustú kašu, ktorú rozotriete na tenisky.

Potom tenisky vložíte do práčky, no pokojne vám postačí aj ručné čistenie. Ak máte možnosť, nechajte tenisky uschnúť na slnku, efekt bude ešte lepší. Je potrebné poznamenať, že pranie v práčke si ale vyžaduje určité pravidlá. Pri praní tenisiek je dôležité dodržať mierny režim, stačí ich oprať na 30 stupňoch a zároveň postačia aj menšie otáčky.

Nezabudnite však vytiahnuť aj šnúrky, a pokiaľ je to možné aj vložky, ktoré môžete vložiť do ochranného vrecúška pred praním. Aby ste zabránili nepríjemnému hluku z práčky, môžete k teniskám pridať deku, či handru. Tá by však nemala byť príliš špinavá. Deka by zas nemala byť farebná. Ideálnym pracím prostriedkom je ten tekutý. Tenisky ale nikdy nevkladajte do sušičky, vysoká teplota by ich mohla poškodiť. Keď tenisky vytiahnete z práčky, môžete do nich vložiť aj staré noviny, tie vytiahnu prebytočnú vlhkosť. Skúsite to?