Mŕtve hlodavce, pleseň aj špina! Inšpektori museli zatvoriť reštauráciu: FOTO Len pre silné povahy!

BRNO – Niečo takéto si bežný hosť reštaurácie nechce ani predstaviť. Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) v Česku urobila kontrolu v brnianskej reštaurácii Pivní Restaurant DON a odhalila hrôzostrašný stav, ktorý okamžite viedol k jej uzavretiu.
Inšpektori počas kontroly natrafili na veci, z ktorých sa dvíha žalúdok aj silnejším povahám. V priestoroch reštaurácie našli uhynutých hlodavcov, ich trus, pleseň na potravinách aj v chladiacich zariadeniach a všadeprítomnú špinu. Podlahy boli zanedbané, regály a zariadenia pokryté mastnotou a prachom.
„Priestory neboli riadne zabezpečené proti škodcom – naši inšpektori našli vnútri mŕtve hlodavce a ich výkaly na viacerých miestach v priestoroch. Ďalším nedostatkom bolo výrazne zanedbané upratovanie. V chladiacich zariadeniach a na niektorých potravinách sa tvorila pleseň, podlahy na chodbe a v kuchyni boli špinavé a na zariadeniach bola viditeľná mastnota,“ uviedli inšpektori na svojej stránke Potraviny na pranýři.
Zverejnené fotografie ukazujú plesnivé potraviny, znečistené chladničky aj koróziou poškodené kovové konštrukcie. Pri pohľade na zábery je zrejmé, že hygiena bola v prevádzke dlhodobo na poslednom mieste. Inšpektori preto nariadili úplný zákaz užívania priestorov a začali správne konanie o uložení pokuty. Samotná reštaurácia na svojom webe uviedla: „Z prevádzkových a technických dôvodov bude reštaurácia do odvolania zatvorená.“