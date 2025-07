Vaše oblečenie a uteráky NEVOŇAJÚ ani po praní? Tento lacný TRIK za pár centov ich premení na voňavý zázrak!

(Zdroj: Getty Images)

Nie je nič príjemnejšie ako vôňa čerstvo vypratého oblečenia a bielizne. Ak ale uteráky, bielizeň alebo obľúbené kúsky z vášho šatníka stratia po uložení do skrine sviežu vôňu už po jednom či dvoch dňoch, celá námaha je zbytočná. Podľa príležitostnej prispievateľky pre Express, Nikoly Royovej, existuje lacný trik, vďaka ktorému budú vaše veci krásne voňať ešte dlho po praní. „Bohužiaľ, doma nemám sušičku, takže je pre mňa veľmi dôležité používať správne produkty, aby som sa vyhla zatuchnutého pachu oblečenia,“ uviedla.

„Po rokoch sušenia v interiéri a hľadaní príjemnej sviežej vône, ktorú je ťažké dosiahnuť bez sušenia vonku alebo v sušičke, som našla jeden produkt, ktorý prevýšil všetky ostatné. To, čo potrebujete sú osviežujúce obrúsky do práčky od Dr. Beckmanna, ktoré sa postarajú o to, aby vaše oblečenie a uteráky krásne voňali aj vtedy, ak ich sušíte vo vnútri. Odkedy som ich začala používať, som milo prekvapená ako sviežo vonia každá dávka bielizne a ich používanie je úplne jednoduché,“ píše na Expresse.

Prečítajte si tiež Podľa odborníka perie väčšina ľudí v práčke NESPRÁVNE: Pozrite, či medzi nich patríte aj vy

Ako dosiahnuť, aby vaša bielizeň krásne voňala

Jednoducho dajte jeden obrúsok do bubna práčky spolu s bežným pracím prostriedkom (aviváž v tomto prípade netreba) a perte ako zvyčajne. Po vyvesení bielizne bude krásne voňať aj vaša domácnosť. Navyše, vôňa vydrží celý týždeň, ak nie aj dlhšie, čo je pri uterákoch naozaj výnimočné. Po obrúskoch nezostáva ani žiadny lepkavý povlak, pretože sa úplne rozpustia. „Dúfam, že po niekoľkých ďalších praniach začnú moje uteráky aj mäknúť. A ak nie, existujú aj iné spôsoby, ako to dosiahnuť, napríklad pridaním octu do prania.“