Pleseň, prach, vlhkosť: Takto si môžete zlepšiť kvalitu vzduchu vo vlastnej domácnosti

ŽENEVA - Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie zomrie každoročne viac ako tri milióny ľudí v dôsledku znečistenia vzduchu v uzavretých priestoroch. V skutočnosti je znečistenie vnútorného (ale aj vonkajšieho) vzduchu druhým najväčším rizikovým faktorom úmrtí na svete a to hneď po vysokom krvnom tlaku.

Viete, že vzduch v uzavretých priestoroch môže byť až päťkrát znečistenejší ako vonkajší? A keďže väčšina ľudí trávi až 90 percent svojho času v interiéri, núka sa otázka: Staráme sa dostatočne o vzduch, ktorý dýchame? A robíme to najmä v týchto dňoch, keď nás trápia neznesiteľné horúčavy, ktoré nás nútia zatvárať okná a spoliehať sa na klimatizáciu? Hoci nad tým často ani neuvažujeme, práve kvalita vzduchu, ktorý denne dýchame vo vlastnom domove alebo v práci, môže mať výrazný vplyv na naše zdravie, energiu aj celkovú pohodu.

Čo spôsobuje znečistenie vnútorného vzduchu?

Znečistenie vnútorného vzduchu znamená prítomnosť škodlivých častíc a plynov v priestore, v ktorom sa nachádzame, a ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov. Tieto znečisťujúce látky sú často neviditeľné, no ich účinky môžu byť veľmi nebezpečné, najmä pre deti, starších a chronicky chorých ľudí. Znepokojujúca je skutočnosť, že sa za posledné desaťročia zvýšila koncentrácia niektorých znečisťujúcich látok v interiéroch, uviedol portál 24sata. Dôvodmi sú napríklad energeticky úsporná výstavba (ktorá často nemá dostatočné mechanické vetranie na zabezpečenie výmeny vzduchu), zvýšené používanie syntetických stavebných materiálov, nábytku, produktov osobnej hygieny, pesticídov a čistiacich prostriedkov v domácnosti.

1. Tabakový dym

Tabakový dym je jedným z najnebezpečnejších zdrojov znečistenia vnútorného ovzdušia. Obsahuje viac ako 7000 chemikálií, z ktorých je minimálne 70 zaradených do skupiny karcinogénov. Okrem toho, že priamo škodí samotnému fajčiarovi, pasívne fajčenie vystavuje aj ostatných členov domácnosti vážnym zdravotným rizikám a to od ochorení dýchacieho systému až po zvýšené riziko rakoviny pľúc a srdcových chorôb. Tabakový dym sa v priestore udržiava celé hodiny, usádza sa na povrchoch a vsiakne do tkanín, čím dlhodobo znečisťuje vzduch.

2. Vlhkosť a pleseň

Plesne sa rozvíjajú vo vlhkých a zle vetraných priestoroch a ich spóry môžu spôsobovať alergie, astmu a respiračné infekcie. Najčastejšie sa objavujú v kúpeľniach, pivniciach a na stenách, kde dochádza ku kondenzácii vlhkosti.

3. Škodlivé plyny

Plynové sporáky, pece a krby uvoľňujú škodlivé plyny, ktoré môžu spôsobovať bolesti hlavy, závraty, únavu, ale aj vážnejšie komplikácie. Vedeli ste, že toxické plyny dokáže uvoľňovať aj nábytok? Napríklad formaldehyd, ktorý môže prispieť k dýchacím problémom, sa často nachádza v lepidlách používaných pri výrobe kompozitného dreva a v mnohých druhoch nového nábytku.

4. Čistiace prostriedky

Mnohé čistiace výrobky obsahujú prchavé organické zlúčeniny, ktoré sa ľahko odparujú a znečisťujú vzduch. Dlhodobé vystavenie týmto chemikáliám môže spôsobiť bolesti hlavy, nevoľnosť, podráždenie očí a dýchacích ciest, u niektorých osôb aj alergické reakcie alebo zhoršenie astmy. Niektoré látky môžu mať dokonca kumulatívny účinok a dlhodobo zvyšovať riziko vážnych ochorení.

5. Prach

Prach je zmes drobných častíc, ktoré zahŕňajú alergény, roztoče, plesňové spóry, zvieracie chlpy a ťažké kovy. Vdychovanie prachu môže zhoršiť existujúce problémy s dýchaním, vyvolať alergické reakcie a celkovo znižovať kvalitu života, najmä u citlivých osôb.

Ako „vyčistiť“ vnútorný vzduch?

Prvým a najdôležitejším krokom k zlepšeniu kvality vnútorného ovzdušia je zabezpečenie dobrej ventilácie, a to pravidelným vetraním alebo použitím ventilačného systému. Decentralizovaný systém udržiava čerstvý a zdravý vzduch v domácnosti alebo na pracovisku tak, že nepretržite privádza filtrovaný vzduch a zároveň odvádza ten, ktorý je znečistený a vlhký. Tým zabraňuje tvorbe plesní a zlepšuje mikroklímu priestoru. Môže regulovať vlhkosť a hladinu CO₂, používa anti-alergénne filtre a dá sa jednoducho nainštalovať do akéhokoľvek typu priestoru. Je dlhodobým riešením proti vlhkosti a plesniam, pričom môže poskytovať tiché a bezprašné prostredie bez prievanu.

Rovnako dôležité je udržiavať domácnosť v čistote a pravidelne odstraňovať prach, najmä z povrchov, na ktorých sa často hromadia alergény, ako sú koberce, závesy či čalúnený nábytok. Suché a čisté prostredie znižuje riziko tvorby plesní a rozširovania roztočov. Ak máte domácich miláčikov, pravidelne ich kefujte a umývajte. Pri upratovaní domácnosti používajte prírodné čistiace prostriedky, ako sú ocot, sóda bikarbóna či citrón, namiesto agresívnych chemikálií, ktoré uvoľňujú škodlivé látky. Prírodné zloženie vyhľadávajte aj pri sviečkach a osviežovačoch vzduchu, aby ste znížili množstvo ďalších znečisťujúcich látok vo vzduchu. Skúste tiež obohatiť domácnosť o izbové rastliny, ktoré prirodzene čistia vzduch a zvyšujú jeho vlhkosť. Rastliny ako brečtan, svokrin jazyk, lopatkovec, dracéna či bambusová palma preukázateľne absorbujú škodlivé látky a prispievajú k zdravej atmosfére v interiéri.