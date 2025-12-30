Vráti sa do väzenia! Exprezidenta Brazílie po operácii prepustia z nemocnice asi na Nový rok

BRAZÍLIA - Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara plánujú už tento týždeň prepustiť z nemocnice, kde minulý štvrtok podstúpil operáciu, uviedol v pondelok jeho lekár. Bolsonaro sa tak vráti do väzenia, kde si odpykáva 27-ročný trest za pokus o prevrat. Informuje správa agentúry AFP.
Chirurg Claudio Birolini zo súkromnej kliniky v hlavnom meste novinárom povedal, že Bolsonara by v prípade, že nenastanú žiadne komplikácie, mohli prepustiť vo štvrtok 1. januára. Bývalý prezident podstúpil operačný zákrok v dôsledku slabinovej prietrže minulý štvrtok. O dva dni na to absolvoval procedúru na liečbu opakovanej štikútky. Chronická štikútka ho trápila už v minulosti a v súvislosti s ňou podstúpil vyšetrenia už v roku 2021. Sedemdesiatročný Bolsonaro má opakovane zdravotné problémy, odkedy počas predvolebnej prezidentskej kampane v roku 2018 utrpel bodné poranenie.
Odpykáva si 27-ročný trest
Bolsonaro, ktorý bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022, si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat. Vo väzení je od novembra tohto roka. Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. Začiatok trestu si odpykával v domácom väzení. Po tom, čo sa pokúsil odstrániť si monitorovací náramok z členka, ho umiestnili do väzenia, keďže súd Bolsonarov čin vyhodnotil ako pokus o útek.