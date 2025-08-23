Strácate čas pri sušení oblečenia? Vyskúšajte TOTO! Všetko stihnete v rekordne rýchlom čase

RÍM – Plný kôš špinavého oblečenia je nočnou morou v domácnosti. Okrem toho, že do práčky sa všetko naraz nezmestí, vypratú bielizeň treba sušiť aj niekoľko hodín. Niektorí sa tomu vyhýbajú kúpou sušičky, ktorá ale zaberá ďalšie miesto, a navyše, nie každá je cenovo dostupná. Existuje však spôsob, ako sa zbaviť všetkých týchto problémov.
Nový spôsob sušenia bielizne nielenže skracuje čas, ale šetrí aj energie a je šetrnejší voči prírode. Taliansky web Leggo informuje, že existuje tzv. "holandská metóda" (The Dutch method of drying clothes). Celý proces spočíva v tom, že sušiak s čerstvo vypratým oblečením umiestnite do dobre vetranej miestnosti a hneď vedľa postavíte ventilátor a prepnete na teplý vzduch.
Následné vyprodukované teplo pomáha s odparovaním vlhkosti a pri dostatočnom vetraní všetka bielizeň vyschne do zhruba pol hodiny. Hlavnú rolu hrá v tomto procese cirkulácia. Ventilátor nemusí fúkať len teplý vzduch. Sušiaky totiž častokrát nechávame, najmä počas zimy, v zle vetraných priestoroch, kde sa navyše vlhkosť len zvyšuje. Následne to spôsobuje tvorbu rôznych druhov plesní.
Úspora energie
Hlavnou výhodou holandskej metódy sušenia bielizne je úspora energie a s ňou spojené šetrenie peňazí. Sušička patrí totiž všeobecne medzi energeticky najnáročnejšie spotrebiče v domácnosti.
Pri cca 20 cykloch za mesiac sa náklady na energiu pohybujú od 17 do 20 eur. Pri starších spotrebičoch to môže byť aj dvakrát viac. Okrem toho je to aj dopad na životné prostredie. Každý cyklus sušičky uvoľňuje až 40-krát viac mikroplastov, ako bežné pranie.
Účinná holandská metóda
Najlepší spôsob na využitie holandskej metódy je ten, že vypratú bielizeň ukladáte na sušiak spôsobom, aby sa nič neprekrývalo. Pustený ventilátor vedľa sušiaka celý proces len urýchľuje. Alternatívou je aj použitie zvlhčovača vzduchu, ktorý zabraňuje tvorbe plesní.