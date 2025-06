Ako často by ste mali prať posteľnú bielizeň? Pravdepodobne častejšie, než si myslíte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Posteľ je miesto oddychu, no ak zabúdate na pravidelné pranie obliečok, môže sa zmeniť na liaheň baktérií a roztočov. Odborníci odporúčajú prať posteľnú bielizeň aspoň raz za týždeň. Prieskumy však ukazujú, že väčšina ľudí to zanedbáva, niektorí si posteľ neprezlečú celé mesiace.

Je to domáca povinnosť, ktorú mnohí odkladajú, no odborníci sa zhodujú, že posteľnú bielizeň by sme mali prať raz do týždňa, najviac raz za dva týždne, uviedol portál IFL Science. Priemerný človek totiž strávi až tretinu svojho života v posteli, spánkom či len snahou zaspať. A práve tam sa časom hromadí pot, odumreté kožné bunky či roztoče. Podľa newyorského biológa Phillipa Tierna sa tak naša posteľ môže premeniť na doslova „botanický park“ baktérií a plesní. Tieto nepozvané organizmy môžu vyvolávať množstvo problémov, od ekzému, cez alergie až po astmu. Ako uviedol Tierno pre portál Business Insider, môžu škodiť aj tým, ktorí bežne netrpia alergiami. Preto jeho jasné odporúčanie znie: prať posteľnú bielizeň raz týždenne.

Dôležitosť pravidelného prania rastie najmä počas letných mesiacov, keď sa viac potíme a čelíme peľovým alergiám. Ako pre BBC Radio 1 Newsbeat vysvetlila psychologička Dr. Lindsay Browningová, zimné mesiace sú z tohto pohľadu trochu zhovievavejšie. Kožný lekár Dr. Alok Vij z Cleveland Clinic dodáva, že častejšie pranie je vhodné aj pre ľudí so zvieratami, pre astmatikov, alergikov, tých, čo sa viac potia alebo spia nahí. Ako na to správne? Podľa mikrobiologičky Dr. Manal Mohammadovej z University of Westminster by sme mali prať posteľnú bielizeň pri teplotách 40–60 °C, pravidelne meniť obliečky na vankúše (ideálne každých pár dní) a každé ráno posteľ vyvetrať– teda odhrnúť prikrývky a nechať posteľ dýchať. To pomáha znížiť výskyt baktérií a roztočov.

Prieskum agentúry YouGov vo Veľkej Británii ukázal, že len 28 % Britov si posteľ prezlieka každý týždeň, 36 % každé dva týždne a 10 % priznáva, že to robia len raz mesačne. Najhoršie dopadli slobodní muži. Podľa BBC až 45 % z nich v roku 2022 priznalo, že rovnakú bielizeň používajú až štyri mesiace bez výmeny. A ako sú na tom Američania? Ani za Atlantikom to nie je ružové. Prieskum z roku 2017 ukázal, že takmer polovica Američanov (44 %) si posteľné prádlo perie len raz alebo dvakrát do mesiaca. Každý desiaty človek ho mení raz za štvrťrok a 5 % respondentov dokonca priznalo, že bielizeň vymenia len raz alebo dvakrát za rok.