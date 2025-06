Milujem hlasové správy: Ale čo ak ma za ne priatelia nenávidia? Desať najčastejších problémov s hlasovými správami

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hlasové správy môžu byť spôsob rýchleho odoslania odkazu, či opisu príbehu priateľom, ktorí si ich potom dokážu kedykoľvek vypočuť. Výsledky výskumu však poukazujú na to, že by mali ľudia pri ich posielaní myslieť hlavne na ich dĺžku, uviedol portál Metro. Väčšina ľudí totiž priznáva, že by sa radšej držala pri hraniciach dvoch minút hoci ich vlastné správy sa skôr natiahnu na tri minúty. Až 91 % respondentov priznalo, že radšej pošlú hlasovú správu, ako ju dostanú. Možno až príliš milujeme zvuk vlastného hlasu? Keďže názory na tento spôsob komunikácie sa jednoznačne rozchádzajú, zamestnanci denníka Metro sa rozhodli vyjadriť svoj postoj.

Záleží na osobe

Pre niektorých nie je dôležitá dĺžka hlasovej správy, ale ide o to, kto ju posiela a čo hovorí. Reportérka Rebecca Sayceová hovorí: „U mňa to závisí od toho, čo ten človek povedal ako prvé. Ak dostanem v skupinovom chate „omg guys“, budem potrebovať čo najviac podrobností. Mám však kamarátku, ktorá pošle viac ako päťminútové hlasové poznámky, pretože sa len rozplýva a neuzavrie to.“ Napríkad reportérka Laure Harmanová uviedla, že sa jej páčia zdĺhavé hlasové správy. „Čím dlhšie, tým lepšie. Je to ako osobný podcast.“

Rob Young, zástupca vedúceho oddelenia platformy, sociálnych vecí a komunít, si myslí, že „všetky hlasové správy sú neprijateľné“, a domnieva sa, že maximálny limit by mal mať 30 sekúnd. Jeho zdôvodnenie? „Budem znieť poriadne nešťastne a znepokojujúco, ale myslím si, že je trochu arogantné očakávať, že niekto v podstate prestane robiť to, čo robí, aby počúval dlhý hlasový záznam, keď by bolo určite príjemnejšie len telefonovať?“ Editor názorov Ross McCafferty súhlasí: „Ak by moji priatelia začali odpovedať na moje správy výlučne hlasovými odpoveďami, začal by som si hľadať nových.“ Vedúca oddelenia pre rast Martina Andrettaová uviedla: „S Talianmi a španielskymi priateľmi v podstate neexistuje iný spôsob komunikácie. Posielate textové správy? Pravdepodobne dostanete späť hlasovú odpoveď. Je to ako epizódy podcastu.“ Redaktorka bulletinu Sophie Laughtonová súhlasí: „Moja talianska priateľka ma zoznámila s hlasovými správami a ja ich milujem. Vždy má neuveriteľné klebety, takže vždy čakám, kedy pošle ďalšiu, ako keby som čakala na epizódu podcastu.“

Prieskum spoločnosti Sky Mobile naznačuje, že by to mohla byť generačná záležitosť. Zistili, že 25-44-roční ľudia radšej komunikujú prostredníctvom hlasových odkazov ako cez telefón. A ak sú pre vás tieto správy nepríjemné, máme pre vás tip, ako si to utrpenie skrátiť: Po stlačení tlačidla prehrávania použite ikonu 1,5x na pravej strane zvukovej správy v aplikácii WhatsApp, aby ste správu zrýchlili. Zvládnete to v okamihu.

Desať najčastejších problémov s hlasovými správami

• Tlmené správy/šum na pozadí

• Žiadna jasná pointa alebo rozvláčnosť

• Nadmerné používanie slovnej vaty, ako: , „hm‘, ‚áno‘, ‚ako“

• Príliš rýchle/pomalé rozprávanie

• Monologické správy

• Opakovanie

• Nadmerné ospravedlňovanie

• Sériové posielanie

• Prerušovanie správ

• Dlhá hlasová správa